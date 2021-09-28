Kırmızı bültenle aranan Engin Karaarslan kimdir? Haydar Varto yakalandı mı, öldürüldü mü? soruları gelen son dakika MİT haberinin ardından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Terörist başı Abdullah Öcalan'dan bizzat eğitim aldıktan sonra PKK'nın sözde Merkez Komite üyesi ve örgütün Suriye Genel Sağlık Sorumlusu olan Engin Karaarslan uzun bir süredir MİT'in takibindeydi. Kırmızı bültenle aranan Haydar Varto kod adlı Engin Karaarslan'ın etkisiz hale getirildiği öğrenildi. İşte detaylar...
KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN ENGİN KARAARSLAN KİMDİR?
PKK'ya 1980'de katılan Haydar Varto kod adlı Engin Karaaslan, 1990'da Suriye/Şam'da Abdullah Öcalan'dan bizzat eğitim almış 2000'de de PKK Ermenistan Temsilciliği görevine gelmiştir. KCK Adalet Divanı Üyesi olarak görev yapan terörist, 2019'dan beri Suriye'de PKK'nın en üst yürütme organı 'Suriye Sekreteryası Üyesi ve PKK/KCK 'Suriye Genel Sağlık Sorumlusuydu.
Engin Karaaslan Güvenpark terör saldırısında yargılanmıştı. PKK'lı terörist Seher Çağla Demir ile Özgür Ünsal, Atatürk Bulvarı'ndaki Güvenpark otobüs durakları önünde 13 Mart 2016'da bomba yüklü aracı patlatarak kanlı bir eylem gerçekleştirilmişti. İki teröristin parçalandığı saldırıda, durakta bekleyen vatandaşlardan 36'sı hayatını kaybetti, 344'ü ise yaralanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosundan görevlendirilen üç savcının yürüttüğü soruşturma bir yıl sürmüştü.
Aralarında terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşları Murat Karayılan, Ali̇ Haydar Kaytan, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Hülya Oran ve Salih Müslüm'ün de aralarında bulunduğu 55 kişinin yer aldığı iddianame, 10 Mart 2017'de Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticileri Ali Haydar Kaytan, Ayfer Kordu, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Elif Yıldırım, Engin Karaaslan, Fehman Hüseyin, Fethi Şarlatan, Filiz Duman, Güleser Törün, Gülüşan Eksen, Gülüzar Tural, Hamiyet Yalçınkaya, Hejar Çelik, Hülya Oran, Zübeyr Aydar, İsmail Özden, Layika Gültekin, Mahmut Dora, Mehmet Tören, Mehmet Tahir Kılıç, Menafi Bayazit, Murat Karayılan, Mustafa Karasu, Muzaffer Ayata, Nuran Er, Nuriye Kesbir, Remzi Kartal, Rıza Altun, Sabri Ok, Salih Müslüm, Salman Kurtulan, Sultan Kocabey ve Süleyman Şahin, Vahit Ayçil ve Necati Utku Kiraz hakkındaki dosya ayrılmıştı.
HAYDAR VARTO YAKALANDI MI, ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?
Gelen son dakika bilgisine göre MİT, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği operasyonla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi. Karaarslan bizzat Abdullah Öcalan'dan eğitim almıştır. Örgütte bulunduğu sürede Tunceli, Amanos ve Kandil'de silahlı alanda üst düzey yöneticilik ve çok sayıda eylemin planlamasını yaptığı biliniyordu. Uzun süredir Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından takip ediliyordu...