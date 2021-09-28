Kırmızı bültenle aranan Engin Karaarslan kimdir? Haydar Varto yakalandı mı, öldürüldü mü? soruları gelen son dakika MİT haberinin ardından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Terörist başı Abdullah Öcalan'dan bizzat eğitim aldıktan sonra PKK'nın sözde Merkez Komite üyesi ve örgütün Suriye Genel Sağlık Sorumlusu olan Engin Karaarslan uzun bir süredir MİT'in takibindeydi. Kırmızı bültenle aranan Haydar Varto kod adlı Engin Karaarslan'ın etkisiz hale getirildiği öğrenildi. İşte detaylar...

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN ENGİN KARAARSLAN KİMDİR?

PKK'ya 1980'de katılan Haydar Varto kod adlı Engin Karaaslan, 1990'da Suriye/Şam'da Abdullah Öcalan'dan bizzat eğitim almış 2000'de de PKK Ermenistan Temsilciliği görevine gelmiştir. KCK Adalet Divanı Üyesi olarak görev yapan terörist, 2019'dan beri Suriye'de PKK'nın en üst yürütme organı 'Suriye Sekreteryası Üyesi ve PKK/KCK 'Suriye Genel Sağlık Sorumlusuydu.