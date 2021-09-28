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    İstanbul Boğazı'nda tehlikeli anlar! Arızalanan yük gemisi kurtarıldı

    İstanbul Boğazı, sabah saatlerinde bir tehlike daha atlattı. İtalya'dan Bulgaristan'a giden yük gemisi Haydarpaşa mendireği açıklarında arızalandı. Arızalanan gemi kurtarıldı.

    AA
    Boğaz’da tehlikeli anlar! Trafiğin yoğun olduğu yerde

    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İtalya'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken Haydarpaşa mendireği açıklarında makine arızası yapan yük gemisinin kurtarıldığını bildirdi.

    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "İtalya'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken Haydarpaşa mendireği açıklarında makinesi arızası yapan 90 metre boyundaki Dogan isimli dökme yük gemisi, Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda kılavuz kaptanımız ve Mehmetçik römorkörümüz refakatinde Ahırkapı'ya emniyetle demirletildi."
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    Haberler Güncel İstanbul Boğazı'nda tehlikeli anlar! Arızalanan yük gemisi kurtarıldı
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