Deprem mi oldu? Yunanistan’da kaç şiddetinde deprem oldu? Yunanistan depreminde can kaybı var mı, nerelerde hissedildi?

Deprem mi oldu? Yunanistan'da kaç şiddetinde deprem oldu? Can kaybı var mı, nerelerde hissedildi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Dün yaşanan Girit depremi vatandaşları oldukça korkuttu ve bugün son dakika gelen habere göre Yunanistan'da da telaşlandıran bir deprem yaşandı. Peki kaç şiddetindeydi, işte tüm bilgiler...