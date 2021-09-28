Deprem mi oldu? Yunanistan’da kaç şiddetinde deprem oldu? Yunanistan depreminde can kaybı var mı, nerelerde hissedildi?

Deprem mi oldu? Yunanistan'da kaç şiddetinde deprem oldu? Can kaybı var mı, nerelerde hissedildi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Dün yaşanan Girit depremi vatandaşları oldukça korkuttu ve bugün son dakika gelen habere göre Yunanistan'da da telaşlandıran bir deprem yaşandı. Peki kaç şiddetindeydi, işte tüm bilgiler...
YUNANİSTAN'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?
Yunanistan'da dünkü depremin ardından yeni bir deprem daha meydana geldi. AFAD, "Yunanistan'ın Meraklion bölgesinde saat 07.48'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi." açıklamasını yaptı.Depremin derinliği 35 km olarak ölçüldü.
CAN MAL KAYBI VAR MI?
Henüz bununla ilgili bir açıklama yapılmadı
AFAD SON DEPREMLER