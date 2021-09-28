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    • 28.09.2021 08:33
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    Deprem mi oldu? Yunanistan’da kaç şiddetinde deprem oldu? Yunanistan depreminde can kaybı var mı, nerelerde hissedildi?

    Sabah saatlerinde vatandaşlar Deprem mi oldu? Yunanistan’da kaç şiddetinde deprem oldu? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Dün yaşanan Girit depreminin ardından bugün yine son dakika haber geldi ve büyük merak yarattı. Yunanistan’da yaşanan son dakika depremden dolayı can kaybı var mı nerelerde hissedildi? Yunanistan’da kaç şiddetinde deprem oldu? İşte merak edilen tüm soruların yanıtları…

    takvim.com.tr
    Deprem mi oldu?

    Deprem mi oldu? Yunanistan'da kaç şiddetinde deprem oldu? Can kaybı var mı, nerelerde hissedildi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Dün yaşanan Girit depremi vatandaşları oldukça korkuttu ve bugün son dakika gelen habere göre Yunanistan'da da telaşlandıran bir deprem yaşandı. Peki kaç şiddetindeydi, işte tüm bilgiler...

    YUNANİSTAN'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

    Yunanistan'da dünkü depremin ardından yeni bir deprem daha meydana geldi. AFAD, "Yunanistan'ın Meraklion bölgesinde saat 07.48'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi." açıklamasını yaptı.Depremin derinliği 35 km olarak ölçüldü.

    CAN MAL KAYBI VAR MI?

    Henüz bununla ilgili bir açıklama yapılmadı

    AFAD SON DEPREMLER

        27 AĞUSTOS GİRİT DEPREMİ KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDEYDİ?

        Yunanistan'daki depremin büyüklüğü 5,7 olarak kaydedildi. AFAD'ın yaptığı açıklamada, depremin saat 09.17'de yaşandığı belirtildi. Atina Jeodinamik Enstitüsü, sarsıntının yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiğini bildirdi.

        Öte yandan Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi ise söz konusu depremin büyüklüğünü 6,5 olarak duyurdu.
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        Haberler Güncel Deprem mi oldu? Yunanistan’da kaç şiddetinde deprem oldu? Yunanistan depreminde can kaybı var mı, nerelerde hissedildi?
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