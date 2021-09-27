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    Saatler ne zaman geri alınıyor? 2021 kış saati uygulaması! Türkiye’de saatler ne zaman geri alınacak?

    Eylül ayının sonları yaklaşırken tüm illerden vatandaşlar Saatler ne zaman geri alınıyor? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Kış ayları yaklaşırken gündüzler kısalıp ve geceler de uzar oldu. Sabah işe ve okula gidenler karanlık gökyüzü ile karşılaşında saatler ile ilgili bir değişiklik yapılıp yapılmayacağını merak eder oldu. Peki bu yıl 2021 kış saati uygulaması yapılacak mı? Türkiye’de saatler ne zaman geri alınacak? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Saatler ne zaman geri alınıyor? 2021 kış saati uygulaması! Türkiye’de saatler ne zaman geri alınacak?

    Saatler ne zaman geri alınıyor? 2021 kış saati uygulaması! Türkiye'de saatler ne zaman geri alınacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Sonbahar yaşanırken vatandaşlar saatlerin ileri ya da geri alınıp alınmayacağı ile ilgili bilgileri araştırmaya başladı. Peki ülkemizde kış saati uygulamasına geçilecek mi? İşte konuya dair tüm bilgiler...

    SAATLER NE ZAMAN GERİ ALINIYOR?

    2016 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla yaz ve kış saati uygulamasına son vermişti. Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan ileri saat uygulamasının devam ettirilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararında, gün ışığından daha fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının (tüm yıl yaz saati, GMT+3) her sene, yıl boyu sürdürülmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

    Kararla, yaz saati uygulanması hakkındaki 23 Ekim 2017 tarihli ve 2017/10921 sayılı Bakanlar Kurulu kararının da yürürlükten kaldırıldığı kaydedildi.

    Söz konusu kararın yürürlüğe konulmasına, 697 sayılı "Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun"un 2'nci maddesi gereğince karar verildi.

    Yani Kış Saati Uygulaması bu yıl da olmayacak.

        KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

        Yaz saati uygulaması (YSU) herhangi bir ülkede veya bölgede gün ışığından, sabahları daha az, öğleden sonra daha çok yararlanmak üzere, periyodik olarak, saatlerin belirli bir miktarda değiştirilmesidir. Genellikle, bu uygulama kapsamında saatler ilkbahar başlangıcında bir saat ileri, sonbaharda ise bir saat geri alınır. Saatler bir saat ileri alındığında yaz saati, bir saat geri alındığında da kış saati başlar.

        Yıl içinde güneş enerjisinden daha fazla yararlanmak amacıyla ülke içinde ortak saat çizgisini mevsime göre değiştirme düşüncesi ortaya çıkmıştır. İlk kez Almanlar tarafından denenen bu metottan istenilen başarı sağlanınca pek çok ülke tarafından yapılmaya başlanmıştır. Türkiye'de yaz mevsiminde 3. saat diliminde yer alan (45° Doğu Boylamı) Iğdır'ın saati, kış mevsiminde ise 2. saat diliminde yer alan İzmit'in (30° Doğu Boylamı) yerel saati ortak saat olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle saatler yazın ileri kışın bir saat geri alınmaktadır
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