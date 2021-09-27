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    • 27.09.2021 07:21
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    KYK 3. yedek sonuçları sorgulama sayfası 2021! KYK yedek yurt sonuçları nasıl öğrenilir? KYK yedek sırası ne zaman gelir 2021?

    KYK 3. yedek sonuçları için heyecanlı bekletiş sona erdi. KYK tarafından ilk iki yedek yerleştirme sonuçları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Bunun sonucunda herhangi bir yurda yerleşemeyen öğrenciler 3. yedek sonuçlarını bekliyordu. KYK tarafından sonuçlar bugün açıklanıyor. Peki, 2021 KYK yedek yurt sonuçları nasıl öğrenilir? İşte KYK 3. yedek sonuçları sorgulama sayfası!

    takvim.com.tr
    KYK 3. yedek sonuçları sorgulama sayfası 2021! KYK yedek yurt sonuçları nasıl öğrenilir? KYK yedek sırası ne zaman gelir 2021?

    KYK 3. yedek yurt sonuçları için geri sayım sona erdi. KYK tarafından ilk iki yedek yurt sonuçları açıklandı. Bunun sonucunda yerleşemeyen öğrenciler için her pazartesi ve perşembe günleri yedek yerleştirme yapılacak. Peki, KYK 3. yedek yurt sonuçları açıklandı mı? KYK 3. yedek yurt sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    KYK YURT 3. YEDEK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Üçüncü yedek yerleştirme 27 Eylül'de gerçekleştirilecek.

    KYK YURT SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    KYK YEDEK YERLEŞTİRMELER DEVAM EDECEK Mİ?

    Yedek yerleştirmeler sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edecek.

        KYK YEDEK SIRASI NE ZAMAN GELİR, NASIL ÖĞRENİLİR?

        Asil sıra direkt olarak kayıt yaptırma hakkı kazanırken yedek sırada bulunanlar sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.

        Kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar ve yurtlardan ayrılanlar oldukça yedek sıradaki kişilere sıralar geliyor.

        KYK yedek sırası öğrenmek için GSB'nin sonuç sayfasından sorgulama yapmak gerekiyor. Bakanlıkça belirlenen tarihlerde yedek alım sonuçları açıklanmaktadır. Sonuçların http://sonuc.gsb.gov.tr internet adresinden takip edilmesi gerekmektedir.
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        Haberler Güncel KYK 3. yedek sonuçları sorgulama sayfası 2021! KYK yedek yurt sonuçları nasıl öğrenilir? KYK yedek sırası ne zaman gelir 2021?
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