KYK 3. yedek sonuçları sorgulama sayfası 2021! KYK yedek yurt sonuçları nasıl öğrenilir? KYK yedek sırası ne zaman gelir 2021?

KYK 3. yedek yurt sonuçları için geri sayım sona erdi. KYK tarafından ilk iki yedek yurt sonuçları açıklandı. Bunun sonucunda yerleşemeyen öğrenciler için her pazartesi ve perşembe günleri yedek yerleştirme yapılacak. Peki, KYK 3. yedek yurt sonuçları açıklandı mı? KYK 3. yedek yurt sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte konu hakkında tüm detaylar!