Galatasaray mı? Göztepe mi? Sizler için analiz ettik

6 hafta sonunda 8 puanda kalan Cimbom, kötü gidişatına son vermek istiyor. Galatasaray, Süper Lig'deki son 4 maçından galibiyet çıkaramadı. İzmir ekibi ise 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Göztepe'nin ise 5 puanı var… Onlar da çıkış arıyor. Zorlu mücadeleyi Onur Koçhan ve Emre Akdeniz sizler için analiz etti.
ONUR KOÇHAN'IN GÖZÜNDEN GALATASARAY:
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak maçı Ali Şansalan yönetecek. Aslan'da Göztepe maçı öncesinde sakatlıkları devam eden Arda Turan ile Sacha Boey'in yanı sıra cezası devam eden Marcao forma giyemeyecek. İki ekip İstanbul'da 30. kez karşılaşacak. Cimbom'un Göz-Göz'e karşı 18-3 üstünlüğü var.
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BİR GÖRÜŞ: Galatasaray'da ilk 6 hafta itibarıyla işler hiç de iyi gitmiyor. Sarı-Kırmızılılar bu maçı bir çıkış maçı olarak görecektir. Fatih Terim'in öğrencileri maça hızlı ve baskılı başlayıp erken gol kovalayacaktır. Geriden çıkışlarda zorlanan İzmir ekibini hataya zorlayacaklardır…
EMRE AKDENİZ'İN GÖZÜNDEN GÖZTEPE:
Son iki maçından galibiyet çıkartamayan Göztepe'de Galatasaray maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Murat Paluli, Ege, Mihojevic ve Burekovic bugün forma giyemeyecek. İzmir temsilcisinde Beykan Şimşek de kırmızı kart cezalısı olduğu için önemli mücadelede takımını yalnız bırakacak.