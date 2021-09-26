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    • 26.09.2021 15:23
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    Galatasaray mı? Göztepe mi? Sizler için analiz ettik

    Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında evinde Göztepe ile mücadele edecek… Ligde zor günler geçiren Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig’de 6. haftalar itibarıyla son 32 sezonun en kötü başlangıcını gerçekleştirdi. Kritik maç öncesi iki takımı analiz ettik. İki takımın sakat ve cezalı oyuncuları kimler? Haberimizin devamında…

    Onur Koçhan
    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    G.Saray mı? Göztepe mi?

    6 hafta sonunda 8 puanda kalan Cimbom, kötü gidişatına son vermek istiyor. Galatasaray, Süper Lig'deki son 4 maçından galibiyet çıkaramadı. İzmir ekibi ise 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Göztepe'nin ise 5 puanı var… Onlar da çıkış arıyor. Zorlu mücadeleyi Onur Koçhan ve Emre Akdeniz sizler için analiz etti.

    ONUR KOÇHAN'IN GÖZÜNDEN GALATASARAY:
    Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak maçı Ali Şansalan yönetecek. Aslan'da Göztepe maçı öncesinde sakatlıkları devam eden Arda Turan ile Sacha Boey'in yanı sıra cezası devam eden Marcao forma giyemeyecek. İki ekip İstanbul'da 30. kez karşılaşacak. Cimbom'un Göz-Göz'e karşı 18-3 üstünlüğü var.

    G.SARAY'IN MUHTEMEL 11'İ: Muslera, Alpaslan, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Assunçao, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil

    BİR GÖRÜŞ: Galatasaray'da ilk 6 hafta itibarıyla işler hiç de iyi gitmiyor. Sarı-Kırmızılılar bu maçı bir çıkış maçı olarak görecektir. Fatih Terim'in öğrencileri maça hızlı ve baskılı başlayıp erken gol kovalayacaktır. Geriden çıkışlarda zorlanan İzmir ekibini hataya zorlayacaklardır…

    EMRE AKDENİZ'İN GÖZÜNDEN GÖZTEPE:
    Son iki maçından galibiyet çıkartamayan Göztepe'de Galatasaray maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Murat Paluli, Ege, Mihojevic ve Burekovic bugün forma giyemeyecek. İzmir temsilcisinde Beykan Şimşek de kırmızı kart cezalısı olduğu için önemli mücadelede takımını yalnız bırakacak.

        GÖZTEPE'NİN MUHTEMEL 11'İ: İrfan, Kerim, Arslanagic, Angel, Berkan, Nwobodo, Soner, Yalçın, Halil, Lourency, Ndiaye

        BİR GÖRÜŞ: Göztepe, Galatasaray'ın baskısını kırıp hızlı çıkışlarla skor arayacaktır. Özellikle Halil Akbunar'ın kanadından pozisyon bulmaya çalışacaklar. Savunmasını ön alanda kuran Galatasaray'ı hataya zorlamaya çalışıp kontradan skor bulmak isteyecekler. Hücuma hızlı çıkarlarsa İstanbul'dan sürprizle dönebilirler.
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