Ankara merkezli 20 ilde sahte para operasyonu! Kod adı: Benjamin! Örgüt lideri kendisini bakın nasıl tanıtmış

DOLARA 'BENJAMİN' DİYORLAR

Ayrıca ülkenin hemen hemen her ilinde faaliyet gösteren örgüt üyelerinin, bu oluşumdan faydalanarak sahte sikke satarak da gelir elde ettiği belirtildi. Örgütün sosyal medya üzerinden kurdukları oluşumla silah ticareti yaptığı da soruşturma dosyasında yer aldı. Polisin takibine takılmamak için şifreli dil kullanan örgüt üyelerinin dolara 'Benjamin' dediği, Türk Lirası için de 'halı', 'kumaş' ve 'çanta' gibi isimler kullandığı saptandı. Operasyonda bu nedenle 'Benjamin' ismi verildiği öğrenildi.