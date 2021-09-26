Ankara merkezli 20 ilde sahte para operasyonu! Kod adı: Benjamin! Örgüt lideri kendisini bakın nasıl tanıtmış

Ankara merkezli 20 ilde düzenlenen 'Benjamin' isimli sahte para operasyonunda 'Azat' kod adlı örgüt lideri Ensari V.'nin de aralarında bulunduğu 96 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün piyasaya yaklaşık 5 milyon lira sahte para sürdüğü tespit edildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu piyasaya sahte para süren bir suç örgütünün izine ulaştı. Ekipler, yaklaşık 1 yıllık teknik ve fiziki takibinin ardından 116 kişilik örgüte, 24 Eylül sabahı operasyon düzenledi.
Ankara merkezli 20 ilde özel harekatın da destek verdiği, yaklaşık 500 polisin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 'Azat' kod adlı örgüt lideri Ensari V.'nin de aralarında bulunduğu 96 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda yaklaşık 1 milyon lira sahte para, sahte para basımında kullanılan baskı makinesi, kesme makinesi, kimyasal sıvılar, kesime hazır tabaka şeklinde para kağıtları, çok sayıda hologram şerit, para dedektörü, sahte para tespit etmeye yarayan mavi ışık cihazı, 13 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi. İfade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.