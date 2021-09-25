FETÖ'cü hainlere yönelik baskın anının görüntüleri ortaya çıktı





GÖRÜŞMELER DEŞİFRE EDİLDİ

Örgüt üyelerinin birbiriyle olan konuşmalarından da önemli detaylar ortaya çıktı. Şüphelilerin Cumhuriyet imamları arkasında namaz kılmanın caiz olmadığı talimatı almalarına rağmen, kendilerini gizlemek için cuma namazlarına gittikleri öğrenildi. Ayrıca kendi aralarındaki görüşmelerde; "şey olarak söylim ben sana bu süreç bir gün dönsün. Hani o bir gecede topladı ya bizimkiler bir saatte toplayacak…" gibi konuşmaların olduğu görüldü.



"EMİR YURT DIŞINDAN GELİYOR"

Ayrıca diğer bir görüşmede de; "Sıkıntı yokta konu karışık değil, sistem çöktü biraz aynı bıraktığın gibi şu anda burayla bir bağlantımız yok. Herhangi bir kimseyle görüşmüyoruz sadece veriyoruz, emir yurt dışından geliyor" şeklinde görüşmeler olduğu ortaya çıktı.

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