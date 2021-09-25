FETÖ'cü hainlere yönelik baskın anının görüntüleri ortaya çıktı

Operasyon için düğmeye basan ekipler örgüt üyelerini yemek toplantısında bastı. Himmet paraları topladıkları ve içlerinden birine teslim ettikleri tespit edilen örgüt üyelerine yönelik baskın anının görüntüleri ortaya çıktı.
FETÖ/PDY'nin 'yeni il yapılanması'na yönelik operasyon gerçekleştirdi. 6 ay süreyle iletişimin dinlenmesi, teknik araçlarla izleme ve fiziki takip sonucu tespit edilen 44 şüpheli, gözaltına alındı. 'Yeni yapılanma'da 'mütevelli üyesi' olarak tanımlananlar dahil 10 şüpheli, Gülyalı ilçesindeki restoranda toplantıdayken, 'himmet' olarak aralarında topladıkları paralarla suçüstü yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; örgüte ait olduğu değerlendirilen 370 bin TL, 100 bin 665 dolar, 17 bin 150 euro, 1,5 kilogram altın ile 1 ruhsatsız silah, 11 mermi, şüphelilere ait dijital materyaller ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
YENİDEN YAPILANMA ŞEMASI ORTAYA ÇIKTI
Toplantı halindeyken basılan örgüt üyelerinin 3'er bin lira himmet parası topladıkları ve toplamda 30 bin lirayı heyet başkanına teslim ettikleri tespit edildi. Sabah'ın haberine göre örgütün ilde aylık 300 bin lira himmet topladığı ortaya çıktı. Yapılan çalışmalarda örgütün Ordu'da yeni yapılanma şeması da deşifre edildi. Buna göre İl, ilçe imamı, Finans yapılanması, Eğitim yapılanması, Mağdur aile yapılanması, Kadın yapılanması ve ihraç memur yapılanması gibi alt kollara ayrıldığı görüldü.
16'SI KHK'LI MEMUR
Ayrıca yürütülen soruşturmada, şüphelilerden 16'sının KHK'larla ihraç edilmiş kamu görevlisi olduğu belirtildi. Deliller toplanırken örgütün yeni mütevelli, eğitim ve kadın yapılanmasının çökertildiği öğrenildi.