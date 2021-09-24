Sokak ortasında dehşet saldırı! Enes Kaya vuruldu mu? Enes Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli, nerede oturuyor?

Enes Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli, nerede oturuyor? Enes Kaya vuruldu mu? sorularının yanıtları sabah saatlerinden itbaren yoğun olarak araştırılıyor. Sinema ve kültür alanında çalışmalar yapan TV ünlüsü Enes Kaya Balat'ta sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırganların daha sonra eşinin dükkanını taşladığını söyleyen Kaya, amaçlarının kendisini sakat bırakmak ve korkutmak olduğunu söyledi. Enes Kaya, 5 yıllığına kiraladığı arsayı şahısların otoparka çevirmek için kendisinden istediğini ancak vermek istemeyince de saldırıya uğradığını anlattı.

ENES KAYA VURULDU MU?

Sinema etkinlikleri düzenlediği yaşadığı semt Fatih Balat'ta 30 Temmuz'da silahlı saldırıya uğrayan Enes Kaya yaşadıklarını şöyle anlattı; "30 Temmuz tarihinde ben buraya gelirken sokakta beni gizlice takip edip eğilerek ayağımız silahla ateş etti. Arkamdan eğilerek beni sakat bırakmaya yönelik doktorlardan öğrendiğim kadarıyla sakat bırakmaya teşebbüs ederek ilk önce dizime bir el ateş etti. Silah sesinin verdiği o korkuyla heyecanla koşmaya başladım. Bu seferde vücuduma öldürmeye teşebbüs ederek 3 el ateş ett Ben panikle dükkanın içine sığınmaya çalışırken ardından üçe de ateş etti. O mermiler bana isabet etmedi ve burada oynayan çocuklar vardı" dedi.

Polis ekipleri, silahlı saldırgan Recep Çetin ve olayı azmettirdiği belirlenen Ararat Özer ile Mesut Baraj'ı, 5 Ağustos'ta gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 6 Ağustos'ta adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Ararat Özer ve Mesut Baraj serbest bırakılırken, Recep Çetin "kasten yaralama" ve "tehdit" suçlarından tutuklandı.

ENES KAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, NEREDE OTURUYOR?

1987 Düzce doğumlu olan Enes Kaya Sinemasal kurucusudur.

2001 yılında Güney Kore'ye eğitim görmeye giden Kaya 1 yıl Kore dili eğitimi aldı. Ardından da Kore'de yaşamaya karar verdi. Dünya Kupası maçları nedeniyle Türkiye'de bulunan Şenol Güneş'e de tercümanlık yapmıştır. Bir dönem model ve oyunculuk ta yapmıştır.

Kısa sürede Kore'de tanınan Kaya, irili ufaklı bir çok film, reklam ve dizide yer aldı. Güney Kore'nin en çok izlenen televizyon programlarından biri olan Abnormal Summit'te yer aldı.

2011 senesinde Jang Mi Yoon ile evlendi. Çifitn 2 çocuğu bulunuyor. Eşi evlendikten sonra dinini değiştirdi. Türkiye'ye gelerek müslüman olan Yoon adını da Hatice Sena olarak değiştirdi.