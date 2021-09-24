Edirne'de kan emen sinekle bulaşan 'mavi dil' hastalığına dair tüm bilgiler araştırılıyor. Edirne'nin merkez ve Havsa ilçesinde küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda hastalıktan şüphelenilmesi üzerine 8 köyde karantina uygulanmaya başlandı. Peki, mavi dil hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Mavi dil hastalığı bulaşır mı? Kan emen sinek nedir? İşte haberin detayları

MAVİ DİL HASTALIĞI NEDİR?

Mavi dil ya da Blue tongue, Culicoides cinsi sokucu sinekler ile nakledilen, sığır, koyun, keçi ve deve gibi evcil hayvanlar ile bazı yabani gevişgetirenlerde görülen ve konjesyon, ödem, hemoraji ile karakterize bir enfeksiyondur. Hastalığa yol açan patojen Reoviridae ailesinin Orbivirus cinsinden olup Bluetongue virüsü olarak isimlendirilir.

İşte hastalığın belirtileri;