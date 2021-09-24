Edirne'de kan emen sinekle bulaşan 'mavi dil' hastalığına dair tüm bilgiler araştırılıyor. Edirne'nin merkez ve Havsa ilçesinde küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda hastalıktan şüphelenilmesi üzerine 8 köyde karantina uygulanmaya başlandı. Peki, mavi dil hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Mavi dil hastalığı bulaşır mı? Kan emen sinek nedir? İşte haberin detayları
MAVİ DİL HASTALIĞI NEDİR?
Mavi dil ya da Blue tongue, Culicoides cinsi sokucu sinekler ile nakledilen, sığır, koyun, keçi ve deve gibi evcil hayvanlar ile bazı yabani gevişgetirenlerde görülen ve konjesyon, ödem, hemoraji ile karakterize bir enfeksiyondur. Hastalığa yol açan patojen Reoviridae ailesinin Orbivirus cinsinden olup Bluetongue virüsü olarak isimlendirilir.
İşte hastalığın belirtileri;
BELİRTİLER
Aniden 40-42 dereceye varan ateş,
Ateşin başlamasından hemen sonra görülen dudak emme hareketleri,
Dil ve dudak ödemleri dilde mavileşme,
Önce sulu sonra irinli burun akıntısı,
Ağızda ve burun girişinde ülser ve kabuklu yaralar, bunun sonucu solunum güçlüğü ve yem alınımının durması,
Ağızdaki ve burundaki yaraların iyileşmesinden sonra ayakta tırnak aralarında yaralar,
Deride kırmızılıklar, yapağıda kırılma dökülme ,
Genç hayvanlarda ishal ve bulguların görülmeye başlanmasından 2-8 gün sonra ölüm.
Bazı durumlarda ölüm çok daha uzun zaman sonra görülebilir. Kuzularda ölüm oranı % 95 e varabilir.
Sığırlarda benzer belirtiler görülmekle birlikte belirtiler çok daha hafiftir, bazen fark edilmeyebilir. Ancak gebe ineklerde AH sendromu denilen anomalili buzağı doğumları ve ölü doğumlar da görülebilir.
EDİRNE'DE GÖRÜLDÜ
Edirne'de küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara kan emen sinekle bulaşan 'mavi dil' hastalığı belirtileri görülmesi üzerine 8 köyde karantina uygulaması başlatıldı.
Alınan bilgilere göre, Edirne'nin merkez ve Havsa ilçesinde küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda hastalıktan şüphelenilmesi üzerine, ilgi kurumlara bağlı uzman ekipler hayvanlardan numune aldı. Yapılan araştırmalar sonucu hayvanlara mavi dil hastalığı teşhisi konuldu. Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hastalığa karşı tüm tedbirleri alıp mücadele başlattı. Mavi dil hastalığı tespit edilen köyler ile beraber, çevrelerindeki 10 kilometrelik alan içerisinde kalan toplam 8 köyde karantina başlatıldı.