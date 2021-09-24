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    • 24.09.2021 10:36
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    Mavi dil hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Mavi dil hastalığı bulaşır mı? Kan emen sinek nedir?

    Mavi dil hastalığına dair detaylar Edirne'den gelen son haberlerin ardından araştırılıyor. Edirne'de 10 kilometre alan içerisindeki 8 köyde mavi dil karantinası başlatıldı. Vatandaşlar ise bu hastalığa dair detayları merak ediyor. Peki, mavi dil hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Mavi dil hastalığı bulaşır mı? Kan emen sinek nedir? İşte bilinmesi gerekenler...

    Mavi dil hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?

    Edirne'de kan emen sinekle bulaşan 'mavi dil' hastalığına dair tüm bilgiler araştırılıyor. Edirne'nin merkez ve Havsa ilçesinde küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda hastalıktan şüphelenilmesi üzerine 8 köyde karantina uygulanmaya başlandı. Peki, mavi dil hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Mavi dil hastalığı bulaşır mı? Kan emen sinek nedir? İşte haberin detayları

    MAVİ DİL HASTALIĞI NEDİR?

    Mavi dil ya da Blue tongue, Culicoides cinsi sokucu sinekler ile nakledilen, sığır, koyun, keçi ve deve gibi evcil hayvanlar ile bazı yabani gevişgetirenlerde görülen ve konjesyon, ödem, hemoraji ile karakterize bir enfeksiyondur. Hastalığa yol açan patojen Reoviridae ailesinin Orbivirus cinsinden olup Bluetongue virüsü olarak isimlendirilir.

    İşte hastalığın belirtileri;

    BELİRTİLER

    Aniden 40-42 dereceye varan ateş,
    Ateşin başlamasından hemen sonra görülen dudak emme hareketleri,
    Dil ve dudak ödemleri dilde mavileşme,
    Önce sulu sonra irinli burun akıntısı,
    Ağızda ve burun girişinde ülser ve kabuklu yaralar, bunun sonucu solunum güçlüğü ve yem alınımının durması,
    Ağızdaki ve burundaki yaraların iyileşmesinden sonra ayakta tırnak aralarında yaralar,
    Deride kırmızılıklar, yapağıda kırılma dökülme ,
    Genç hayvanlarda ishal ve bulguların görülmeye başlanmasından 2-8 gün sonra ölüm.
    Bazı durumlarda ölüm çok daha uzun zaman sonra görülebilir. Kuzularda ölüm oranı % 95 e varabilir.
    Sığırlarda benzer belirtiler görülmekle birlikte belirtiler çok daha hafiftir, bazen fark edilmeyebilir. Ancak gebe ineklerde AH sendromu denilen anomalili buzağı doğumları ve ölü doğumlar da görülebilir.

    EDİRNE'DE GÖRÜLDÜ

    Edirne'de küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara kan emen sinekle bulaşan 'mavi dil' hastalığı belirtileri görülmesi üzerine 8 köyde karantina uygulaması başlatıldı.

    Alınan bilgilere göre, Edirne'nin merkez ve Havsa ilçesinde küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda hastalıktan şüphelenilmesi üzerine, ilgi kurumlara bağlı uzman ekipler hayvanlardan numune aldı. Yapılan araştırmalar sonucu hayvanlara mavi dil hastalığı teşhisi konuldu. Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hastalığa karşı tüm tedbirleri alıp mücadele başlattı. Mavi dil hastalığı tespit edilen köyler ile beraber, çevrelerindeki 10 kilometrelik alan içerisinde kalan toplam 8 köyde karantina başlatıldı.

        BELEDİYE YASAK GETİRDİ

        Karantina uygulanan köyler ile ilgili Havsa Belediyesi de radikal karar aldı. Havsa Belediyesi'nden yapılan duyuruda, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda oluşan mavi dil hastalığı sebebiyle, Havsa ilçesine bağlı Azatlı ve Abalar köyleriyle beraber, Edirne merkeze bağlı Orhaniye, Karakasım, Doyran, Elçili, Tayakadın ve Üyüklütatar köylerinden gelecek hayvanların ilçede kurulan hayvan pazarına alınmayacağı belirtildi.

        HAYVAN SAHİPLERİ AŞI YAPTIRMA TELAŞI İÇERİSİNDE

        Edirne'nin Abalar Köyü'nde yaşayan Nedim Buruldağı, Mavi Dil hastalığı tespit edilen hayvanların bulunduğu köyün etrafında yer alan 10 kilometrelik alanda karantina uygulandığını söyledi. Koyun sahiplerinin hayvanlarına aşı yaptırma telaşı içerisinde olduğunu anlatan Buruldağı, ikamet ettiği Abalar Köyü'nün de karantinada olduğunu belirtti.

        Bir diğer vatandaş Hasan Avcı da, komşu köylerde hayvanlarda Mavi Dil hastalığı tespit edilince kendi hayvanlarının da 1 ay süreli karantinaya alındığını ve hayvan alım satımı yapılmadığını açıkladı.

            Azatlı köyünde yaşayan vatandaşlardan Ahmet Çiftçi, köylerinin tedbir amaçlı karantinada olduğunu ifade etti. Mavi dil hastalığıyla mücadele için gerekli tedbirlerin alındığının altını çizen Çiftçi, bir an önce karantina sürecinin tamamlanmasını beklediklerini söyledi.
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