File Market sahibi kimdir, şubeleri kaç tane? Macrocenter sahibi kim? Şeref Songör kimdir, nereli?

Bu modelin temel amacı tüketicilerin gıda, kişisel bakım ve genel temizlik ihtiyaçlarını iyi veya en iyi kalitede, yüksek standartlarda üretilmiş ve sürekli düşük fiyatlardan satışa sunulan sağlıklı ve taze ürünlerle karşılamaktır.

Sıcak ve samimi bir tasarım ile hazırlanan FİLE mağazalarında tüketicilerin kendilerini mahallelerinde veya çarşılarında alışveriş yapıyormuş gibi rahat hissetmeleri hedeflenmiştir. Ortalama 3.500- 4000 farklı ürün bulunan ve yeni bir konsept ile tasarlanan mağazalarda et, şarküteri, taze sebze – meyve, unlu mamuller ve kişisel bakım bölümleri yer almaktadır.

Yeni bir tedarik sistemi kuran FİLE organizasyonu, ürün portföyüne ulusal ve uluslararası markaların yanı sıra yeni özel markalar da dâhil etmiştir. Temel ürün kategorilerinde 3 yeni özel marka FİLE ile ilk kez tüketicilerin beğenisine sunulmuştur.

FİLE'de özel indirim günleri veya promosyonlar düzenlenmemekte, bunun yerine her gün düşük fiyat yaklaşımı uygulanmaktadır.