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    File Market sahibi kimdir, şubeleri kaç tane? Macrocenter sahibi kim? Şeref Songör kimdir, nereli?

    Gündemde sıkça File Market sahibi kimdir, şubeleri kaç tane? Macrocenter sahibi kim? Sorularının yanıtları araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli bir açıklama yaptı ve fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında zincir marketlere yönelik gerekli operasyonların yapılacağını duyurdu. Bu gelişme üzerine File Market ve Macrocenter hakkında bilgiler merak konusu oldu. Peki File Market kime ait? Macrocenter çoğunluk hissesine sahip olan Şeref Songör kimdir, nereli? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    File Market sahibi kimdir, şubeleri kaç tane?

    File Market sahibi kimdir, şubeleri kaç tane? Macrocenter sahibi kim? Şeref Songör kimdir, nereli? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fahiş fiyatlarla mücadele konusunda "Zincir marketlere yönelik gerekli operasyonların yapılacak. 5 tane zincir market bütün ürünü toparlıyor, piyasalar alt üst oluyor." açıklamasının ardından File Market ve Macrocenter hakkında bilgiler merak edildi. İşte ayrıntılar...

    FİLE MARKET SAHİBİ KİM?

    FİLE mağazaları, 1995 yılında Türkiye'yi perakende satışta yüksek indirim modeli ile tanıştıran BİM'in 2015 yılında müşterilerinin hizmetine sunduğu yeni ve farklı bir satış modelidir.

    Bu modelin temel amacı tüketicilerin gıda, kişisel bakım ve genel temizlik ihtiyaçlarını iyi veya en iyi kalitede, yüksek standartlarda üretilmiş ve sürekli düşük fiyatlardan satışa sunulan sağlıklı ve taze ürünlerle karşılamaktır.

    Sıcak ve samimi bir tasarım ile hazırlanan FİLE mağazalarında tüketicilerin kendilerini mahallelerinde veya çarşılarında alışveriş yapıyormuş gibi rahat hissetmeleri hedeflenmiştir. Ortalama 3.500- 4000 farklı ürün bulunan ve yeni bir konsept ile tasarlanan mağazalarda et, şarküteri, taze sebze – meyve, unlu mamuller ve kişisel bakım bölümleri yer almaktadır.

    Zincir marketlerden fahiş fiyat ortaklığı! Milletin cebiyle oynayan marketler hangileri?

    Yeni bir tedarik sistemi kuran FİLE organizasyonu, ürün portföyüne ulusal ve uluslararası markaların yanı sıra yeni özel markalar da dâhil etmiştir. Temel ürün kategorilerinde 3 yeni özel marka FİLE ile ilk kez tüketicilerin beğenisine sunulmuştur.

    FİLE'de özel indirim günleri veya promosyonlar düzenlenmemekte, bunun yerine her gün düşük fiyat yaklaşımı uygulanmaktadır.

        MACROCENTER SAHİBİ KİMDİR?

        Her ne kadar ortaklı bir yapıdan oluşsa da,Makro Market de söz sahibi ve çoğunluk hisseye sahip olan Şeref Songör'dür. Şeref Songör aynı zamanda Makro Market'in kurucusudur.

        Makro Market A.Ş., 1991 yılında Ankara'da kurulan süpermarketler zinciri. Türkiye'nin 13 farklı şehrinde toplam 192 mağazaya sahip olan şirket, 2017 yılının Ekim ayında yaşadığı mali sıkıntı nedeniyle, konkordato talebinde bulunmuştur. Şirket, Fortune Türkiye'nin 2016 yılının en büyük 500 şirket sıralamasında, istihdamda 42., ciroda 126. ve perakende sektöründe de 6.sırada yer almıştır. Ayrıca Capital Türkiye dergisinin 2016 yılında yayınladığı, Türkiye'nin en büyük 500 şirketi listesinde ise, tüm sektörlerde ₺1.725.322.850 ciro ile 131., perakende sektöründe ise 11. sırada yer almıştır. 2019 yılı itibariyle, şirketin faaliyet gösteren herhangi bir şubesi bulunmamaktadır.

        Merkezi Ankara'da bulunan Makro Market, 1991 yılında Songör ailesi tarafından kurulmuştur.[1] 6 ortaklı bir yapıya sahip olan Makro Market, 2018 yılında Ankara, Amasya, Antalya, Bolu, İstanbul, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Karaman, Malatya, Mersin, Samsun, Yozgat, Ordu ve Tekirdağ olmak üzere toplam 15 ilde bulunan 192 Makro ve 87 Uyum olmak üzere toplamda 279 mağazada hizmet vermiştir.[1] Makro Market, 2012 yılında, Uyum Gıda'nın hisselerinin yüzde 47,32'sini satın almıştır. [5] 2016 yılında ise iki şirket Makro Market A.Ş. bünyesi altında birleşmiştir.

        2016 yılı itibarıyla, www.marketsepeti.com.tr internet sitesi ile e-ticaret kanalına giriş yapan Makro, eBay bünyesindeki GittiGidiyor'un süpermarket kanalı aracılığıyla da tüm Türkiye'ye ürün gönderimi yapmaktaydı.

        2017 yılının Ekim ayında mali sıkıntı yaşayan şirket, mahkemeye başvurarak konkordato talebinde bulunmuştur. Mahkeme şirketin başvurusunu kabul ederek tedbir kararı uygulamış, fakat 2017 yılının Kasım ayında Ankara 13. İcra Hukuk Mahkemesi, şirket için verdiği tedbir kararını kaldırmıştır.[8] Aynı ay içerisinde üç ay süreyle tekrar konkordato mühleti vermiştir. 2017 yılının aralık ayında ise şirkete ait yaklaşık 400 milyon lira değerindeki gayrimenkuller, 3 yıl süreyle alacaklı bankalara devredilmiştir. Şirketin bu süre içerisinde borcunu ödemesi durumunda ise söz konusu gayrimenkullere tekrar sahip olabileceği belirtilmiştir. 2018 yılının Şubat ayında alacaklı firmalarla yapılan toplantı sonucunda şirketin konkordato teklifini 585 firma firma kabul etmiş ve şirket ile anlaşma yoluna gitmiştir. 53 firma ise teklifi reddetmiştir.

        2018 yılının Mart ayında Makro'nun sahibi olduğu İstanbul merkezli Uyum Market için Migros ile ön görüşme gerçekleştirmiştir. Konuyla ilgili Migros cephesinden yapılan açıklamada ise, henüz alınan net bir karar olmadığı ve bu görüşmenin bir ön görüşme niteliğinde olduğu belirtilmiştir. 16 Mart 2018 tarihinde, Makro Market'in sahibi olduğu Uyum Market'in toplam 56 şubesi ile Antalya'da faaliyet gösteren 17 adet Makro Market şubesinin 105 milyon lira bedel karşılığında Migros tarafından devralındığı açıklanmıştır.
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        Haberler Güncel File Market sahibi kimdir, şubeleri kaç tane? Macrocenter sahibi kim? Şeref Songör kimdir, nereli?
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