Önümüzdeki ay Meclis'e sunulacak! 9 ana başlık 81 eylem! Paris İklim Anlaşması...

Bu doğrultuda AB ülkeleri başta olmak üzere dünya ülkeleri 2050'ye kadar karbon emisyonlarını sıfıra indirmeyi amaçlıyor. Türkiye ise 2030 ile gerçekleşmesi öngörülen, "Niyet Edilen Ulusal Katkı" beyanı doğrultusunda sera gazı emisyonunu yüzde 21 artıştan azaltım olarak açıkladı. 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 3'lük bir azaltımı sağlayan Türkiye, 2030'a kadar toplamda 1 milyar 920 milyon ton sera gazı emisyonu azaltımı sağlamayı hedefliyor.