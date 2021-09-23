Önümüzdeki ay Meclis'e sunulacak! 9 ana başlık 81 eylem! Paris İklim Anlaşması...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iklim değişikliği ile mücadele kapsamında Paris İklim Anlaşmasını TBMM'nin onayına sunacakları açıklamasının ardından gözler, söz konusu anlaşmanın kapsamı ve Türkiye için ne getirip ne götüreceğine çevrildi.
Türkiye, insan kaynaklı faaliyetlerin neden olduğu küresel ısınmanın iklim üzerindeki etkilerine karşı Birleşmiş Milletler tarafından imzaya açılan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne 24 Mayıs 2004'te katıldı. Sözleşme farklı yükümlülüklere göre ülkeleri üç gruba ayrılırken, Türkiye gelişmiş ülkelerin yer aldığı Ek-1 listesinde girdi.
Ancak sera gazı emisyonunu sınırlandırma zorunluluğu ve bu faaliyetlerde bulunacak ülkelerin fonlamasına rağmen, iklim fonlarından yararlanamama tablosuyla karşı karşıya kaldı. Oysa Güney Kore, Singapur, Brezilya, Meksika, Şili, Çin, Hindistan gibi ülkeler gelişmiş ülke olmalarına Ek-1 listesinde olmadıkları için finansmanlardan yararlanıyor.