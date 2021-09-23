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    • 23.09.2021 13:25
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    Bebeklere covid aşısı mı yapıldı? Sağlık ocaklarında bebeklere korona aşısı mı yapıldı? Prof. Dr. Zafer Kurugöl kimdir, ne uzmanı?

    Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl sosyal medyada büyük tepkilere yol açan bir açıklamada bulundu. Kurugöl katıldığı canlı yayın programında, kızamık veya Hepatit B gibi aşılar yerine bebeklere yanlışlıkla kovid aşısı yapıldığını açıkladı. Sosyal medyada infial yaratan açıklamalar sonrası Zafer Kurugöl'e tepkiler yağmaya devam ediyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama gelip gelmediği vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, bebeklere covid aşısı mı yapıldı? Bebeklere koronavirüs aşısı yapıldı mı? Prof. Dr. Zafer Kurugöl kimdir, hangi üniversitede çalışıyor? İşte konu hakkında detaylar!

    takvim.com.tr
    Bebeklere covid aşısı mı yapıldı? Bebeklere koronavirüs aşısı yapıldığı iddiaları doğru mu?

    Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl hakkında aramalar büyük bir hız kazandı. Kurugöl katıldığı canlı yayın programında sosyal medyada büyük tepkilere yol açan bir açıklamada bulundu. Kurugöl, bebeklere covid aşısı yapıldığını iddia etti. Bu açıklamalar sonrası Kurugöl'e tepkiler yağmaya başladı. Peki, Bebeklere covid aşısı mı yapıldı? Bebeklere koronavirüs aşısı yapıldığı iddiaları doğru mu? Zafer Kurugöl kimdir, hangi üniversitede çalışıyor? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    BEBEKLERE COVİD AŞISI MI YAPILDI?

    Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, yanlışlıkla 6 aylık veya 1 aylık bebeklere Kovid aşısı yapıldığını iddia etti. Kurugöl, bunun bebeklerde hiçbir yan etkiye neden olmadığını ve sonuçların ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacağını söyledi.

    Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği ülkemizde son olarak 12 yaş üstüne velisinin izni ile aşı onayı verilmişti. Çocuklarda vaka sayısının artması nedeniyle canlı yayında açıklama yapan Prof. Dr. Zafer Kurugöl, çok tartışılacak ifadeler kullandı.

    6 AYLIK BEBEKLERE "YANLIŞLIKLA" KORONA AŞISI YAPILDI

    Yanlışlıkla 6 aylık bebeklere kızamık veya Hepatit B gibi aşılar yerine Kovid aşısı yapıldığını belirten Kurugöl, bu durumun onlara hiçbir yan etkisi olmadığını hatta antikor sağladığını ifade etti. Bu konudaki sonuçların ise yakında ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacağını da ekledi.

        "SONUÇLAR ÜNLÜ BİR TIP DERGİSİNDE YAYINLANACAK"

        Konuyla ilgili açıklamalarında Kurugöl şunları söyledi:

        "Zaman zaman yanlışlıkla bazı durumlar oluyor. Mesela sağlık ocaklarında yanlışlıkla Hepatit B ve kızamık gibi başka bir aşıyla karıştırabiliyorlar. Küçük çocuklara Kovid aşısı yapıldığı oluyor. Biz böyle vakalarla da karşılaştık. Sizi temin ederim hiçbir yan etki olmadı bu kişilerde ve son derece de iyi antikor oldu. 6 aylık veya 1 aylık bebekte bile çok iyi şeyler oldu. Bunları yayınlayacağız zaten. Ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacak. Küçük bebeklerde yüksek doz verseniz bile yan etkisi açısından bir sıkıntı olmuyor."

        AİLE HEKİMLERİ FEDERASYONU'NDAN İDDİALARA AÇIKLAMA

        Çeşitli haber kanallarının aktardığı bilgiye göre Aile Hekimleri Federasyonu'ndan konuyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Aile Sağlığı Merkezlerinde "yanlışlıkla" aşı sırası gelmemiş kişilere uygulama yapıldığı iddiası gereği yansıtmamaktadır. Aşılar barkod okutarak, sistemle eşleşme yapılarak vatandaşlara uygulanmaktadır" denildi.

        ZAFER KURUGÖL KİMDİR?

        Ege Üniversitesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı Öğretim Üyesi olan Kurugöl'ün eğitim bilgileri şu şekildedir:

        - Lisans: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türkiye, 1978

        - Doktora: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Türkiye, 1982
        - Doçentlik: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Türkiye, 1996
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        Haberler Güncel Bebeklere covid aşısı mı yapıldı? Sağlık ocaklarında bebeklere korona aşısı mı yapıldı? Prof. Dr. Zafer Kurugöl kimdir, ne uzmanı?
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