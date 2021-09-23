Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl hakkında aramalar büyük bir hız kazandı. Kurugöl katıldığı canlı yayın programında sosyal medyada büyük tepkilere yol açan bir açıklamada bulundu. Kurugöl, bebeklere covid aşısı yapıldığını iddia etti. Bu açıklamalar sonrası Kurugöl'e tepkiler yağmaya başladı. Peki, Bebeklere covid aşısı mı yapıldı? Bebeklere koronavirüs aşısı yapıldığı iddiaları doğru mu? Zafer Kurugöl kimdir, hangi üniversitede çalışıyor? İşte konu hakkında tüm detaylar!
BEBEKLERE COVİD AŞISI MI YAPILDI?
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, yanlışlıkla 6 aylık veya 1 aylık bebeklere Kovid aşısı yapıldığını iddia etti. Kurugöl, bunun bebeklerde hiçbir yan etkiye neden olmadığını ve sonuçların ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacağını söyledi.
Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği ülkemizde son olarak 12 yaş üstüne velisinin izni ile aşı onayı verilmişti. Çocuklarda vaka sayısının artması nedeniyle canlı yayında açıklama yapan Prof. Dr. Zafer Kurugöl, çok tartışılacak ifadeler kullandı.
6 AYLIK BEBEKLERE "YANLIŞLIKLA" KORONA AŞISI YAPILDI
Yanlışlıkla 6 aylık bebeklere kızamık veya Hepatit B gibi aşılar yerine Kovid aşısı yapıldığını belirten Kurugöl, bu durumun onlara hiçbir yan etkisi olmadığını hatta antikor sağladığını ifade etti. Bu konudaki sonuçların ise yakında ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacağını da ekledi.