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    • 23.09.2021 15:03
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    15 bin atama kontenjanları 2021! MEB 15 bin ek atama branş dağılımı listesi! 15 bin ek öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

    15 bin öğretmen ataması için gözler MEB'e çevrilmişti. 15 bin atama için branş dağılımı, kontenjan sayısı ve başvuru tarihleri merak ediliyordu. MEB tarafından yapılan açıklamada 15 bin ek atama branş dağılımı açıklandı. MEB tarafından yayınlanan ek atama takvimine göre yapılacak atama işleminde, 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak. Peki, 15 bin ek öğretmen atamaları tayinleri ne zaman yapılacak? İşte 15 bin atama kontenjanları ve branş dağılımı listesi!

    takvim.com.tr
    15 bin atama kontenjanları 2021! MEB 15 bin ek atama branş dağılımı listesi! 15 bin ek öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

    15 bin öğretmen atamaları hakkında aramalar hız kazandı. MEB tarafından gelen son dakika açıklamauya göre, 15 bin atama kontenjanları ve branş dağılımı listesi açıklandı. Peki, 15 bin ek öğretmen atamaları tayinleri ne zaman yapılacak? İşte 15 bin atama kontenjanları ve branş dağılımı listesi!

    15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI

    15 bin ek öğretmen ataması için branş dağılımı açıklandı. Ek öğretmen atamaları için başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim'de gerçekleşecek. İlgili başvuruların 27 Eylül'de başlamasından dolayı kılavuzun bu hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.

    ÖĞRETMEN ATAMA BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJAN SAYISI İÇİN TIKLAYIN!

    EK ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ YAYINLANDI

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini internet sitesinden yayımladı. Buna göre, ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri, 27 Eylül-8 Ekim'de yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim'de ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da gerçekleştirilecek.

    Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık'ta alınacak ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta düzenlenecek. Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilecek. Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.

    Bu takvime göre yapılacak atama işleminde, 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak. Öte yandan milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atanması için ayrılacak kontenjan, bu atamaya ilişkin alan bazlı kontenjan dağılımı sonrasında belirlenecek ve atama sayısından düşülecek.

        BAŞVURU ŞARTLARI

        1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
        2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
        3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
        4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,


        5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
        6. 2020 veya 2021 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,
        7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak, personel.meb.gov.tr
        8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,
        9. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacaktır.
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        Haberler Güncel 15 bin atama kontenjanları 2021! MEB 15 bin ek atama branş dağılımı listesi! 15 bin ek öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
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