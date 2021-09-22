Pedagojik formasyon nedir? Pedagojik formasyon hangi bölümler alabilir? Formasyon geri mi geldi?

Her üniversitede bulunmaması nedeniyle başvurular başladığında formasyon eğitimi almak istediğiniz üniversitenin başvuru sürecini takip etmeniz gerekiyor. Başvuru süreciyle ilgili açıklama ise YÖK tarafından önümüzdeki günlerde gelecek.

YÖK'ün açıklaması şöyle; Yükseköğretim Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan 'Eğitimde İş Birliği Protokolü' güncellenmekte olup, 2021 - 2022 eğitim öğretim yılından itibaren 'Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı', ilgili usul ve esaslar çerçevesinde yeniden başlatılacaktır. Önümüzdeki günlerde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ile ilgili ayrıntılı bir açıklama yapılacaktır."