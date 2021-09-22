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    • 22.09.2021 15:10
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    Pedagojik formasyon nedir? Pedagojik formasyon hangi bölümler alabilir? Formasyon geri mi geldi?

    YÖK tarafından önceden kaldırılan pedagojik formasyon yapılan açıklmayla yeniden gündeme gelmişti. YÖK'ten yapılan açıklamada pedagojik formasyon uygulamasının 2021 2022 eğitim öğretim yılından itibaren usul ve esaslar çerçevesinde yeniden başlatılacağı duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından pedagojik formasyon hakkında detaylar merak edilip araştırılıyor. Peki, pedagojik formasyon nedir? Pedagojik formasyon başvuruları başladı mı, ne zaman? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Pedagojik formasyon nedir? Pedagojik formasyon hangi bölümler alabilir? Formasyon geri mi geldi?

    Pedagojik formasyon nedir? Pedagojik formasyon hangi bölümler alabilir? Formasyon geri mi geldi? Öğretmen olmak için pedagojik formasyon olup olmadığı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Binlerce öğretmen talibinin, mesleğe başlaması için formasyon alması gerekiyordu. Ancak geçtiğimiz yıl uygulamaya alınan karara gore bu şart kaldırılmıştı. 2021 yılında ise formasyon şartının uygulanıp uygulanmayacağı araştırılıyor. İşte mevzuyla ilgili son bilgiler!

    FORMASYON KALKTI MI?

    Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere 29 Haziran 2020 tarihli Talim ve Terbiye Kurulu kararı ile pedagojik formasyon programı/pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanların öğretmenliğe başvuru hakkını iptal ederek Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan/açılacak olan öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programını başarı ile tamamlama koşulu getirmişti. Ancak, kararın üzerinden 14 ay geçmesine rağmen hiçbir yükseköğretim kurumunda öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programı açılmadı.

    PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ NEDİR?

    Pedagojik formasyon bölüm yakınlığı nedeniyle öğretmen olmak isteyen kişilerin aldıkları bir eğitim olarak biliniyor. Örnek olarak üniversitede edebiyat bölümü okumuş bir kişi pedagojik formasyon eğitimi alarak edebiyat öğretmeni olabiliyorlar. Geçtiğimiz yıllarda uygulamada olan bu sistem kısa bir süre önce kaldırılmıştı. YÖK yeniden bu eğitimin açılmasına karar verdi.

        PEDAGOJİK FORMASYON NASIL ALINIR, BAŞVURU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Üniversitelerin ilgili bölümlerinde pedagojik formasyon eğitimi veriyor. Örnek olarak Trakya Üniversitesi'nde edebiyat bölümü okumuş bir kişi okulda pedagojik formasyon eğitimi alarak öğretmen olabiliyor. Yani bu şekilde edebiyat öğretmenliği okumuş gibi oluyor.

        Her üniversitede bulunmaması nedeniyle başvurular başladığında formasyon eğitimi almak istediğiniz üniversitenin başvuru sürecini takip etmeniz gerekiyor. Başvuru süreciyle ilgili açıklama ise YÖK tarafından önümüzdeki günlerde gelecek.

        YÖK'ün açıklaması şöyle; Yükseköğretim Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan 'Eğitimde İş Birliği Protokolü' güncellenmekte olup, 2021 - 2022 eğitim öğretim yılından itibaren 'Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı', ilgili usul ve esaslar çerçevesinde yeniden başlatılacaktır. Önümüzdeki günlerde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ile ilgili ayrıntılı bir açıklama yapılacaktır."
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