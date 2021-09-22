Pedagojik formasyon nedir? Pedagojik formasyon hangi bölümler alabilir? Formasyon geri mi geldi? Öğretmen olmak için pedagojik formasyon olup olmadığı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Binlerce öğretmen talibinin, mesleğe başlaması için formasyon alması gerekiyordu. Ancak geçtiğimiz yıl uygulamaya alınan karara gore bu şart kaldırılmıştı. 2021 yılında ise formasyon şartının uygulanıp uygulanmayacağı araştırılıyor. İşte mevzuyla ilgili son bilgiler!
FORMASYON KALKTI MI?
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere 29 Haziran 2020 tarihli Talim ve Terbiye Kurulu kararı ile pedagojik formasyon programı/pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanların öğretmenliğe başvuru hakkını iptal ederek Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan/açılacak olan öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programını başarı ile tamamlama koşulu getirmişti. Ancak, kararın üzerinden 14 ay geçmesine rağmen hiçbir yükseköğretim kurumunda öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programı açılmadı.
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ NEDİR?
Pedagojik formasyon bölüm yakınlığı nedeniyle öğretmen olmak isteyen kişilerin aldıkları bir eğitim olarak biliniyor. Örnek olarak üniversitede edebiyat bölümü okumuş bir kişi pedagojik formasyon eğitimi alarak edebiyat öğretmeni olabiliyorlar. Geçtiğimiz yıllarda uygulamada olan bu sistem kısa bir süre önce kaldırılmıştı. YÖK yeniden bu eğitimin açılmasına karar verdi.