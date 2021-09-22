GSS prim borcu olanlar muayene olabilir mi 2021? GSS ve Bağkur prim borcu olan eczaneden ilaç alabilir mi?

PRİM BORCU OLANLAR ECZANEDEN İLAÇ ALABİLECEK Mİ?

GSS borçlularına sağlık hizmet sunumunu sağlayan karar sadece kamu hastaneleri ve kamu üniversitelerinin hastaneleri ile sınırlı olmak üzere muayene ve tetkikleri kapsıyor, ancak eczaneleri kapsamıyor.

Bu şekilde prim borcu olanların muayene sonrasında eczaneye gittiklerinde doktorun yazdığı ilacı SGK tarafından karşılanacak şekilde alamıyorlar, yani ilaçlarının parasını kendi ceplerinden ödemek zorunda kalıyorlar. Zira MEDULA Eczane sistemi halen borcu olanlara provizyon vermemekte.

Bir önemli ayrıntıyı daha belirtelim: Son karar yalnızca Türk vatandaşlarını kapsıyor. Başka bir ifade ile yabancı uyruklu olup Türkiye'de GSS'li olmuş kişilerin Türkiye'de sağlık hizmeti alabilmek için 60 günden fazla borç bırakmaması şart.