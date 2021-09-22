Avcı böreği nasıl yapılır? Kolay pişirilen ve tadı damakta kalacak avcı böreği tarifi! İşte malzemeler…

Avcı böreği nasıl yapılır? Kolay pişirilen ve tadı damakta kalacak avcı böreği tarifi sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Masterchef merakla izleniyor ve yapılan lezzetlerin tarifleri de araştırılıyor. Çay saatlerinizde vazgeçilmeziniz olacak, büyükten küçüğe herkesin severek yiyeceği avcı böreğinin tarifini haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
PRATİK VE LEZZETLİ AVCI BÖREĞİ TARİFİ
Malzemeler
4 adet yufka
300 gr kıyma
3-4 küçük soğan
Yarım su bardağı çekilmiş ceviz içi
1 Türk kahve fincanı ince bulgur
1 kaşık biber salçası ( isteğe bağlı)
Tuz, karabiber, pul biber
Arası için;
1 su bardağı su
1 su bardağı sıvı yağ
Üzeri için;
1 yumurta
Galeta unu