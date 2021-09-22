Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.09.2021 22:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.09.2021 22:15
    ABONE OL

    Avcı böreği nasıl yapılır? Kolay pişirilen ve tadı damakta kalacak avcı böreği tarifi! İşte malzemeler…

    Akşam kuşağı izleyicileri tarafından Avcı böreği nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılır oldu. TV8’in sevilen yarışması Masterchef’te lezzetler yapılmaya devam ediyor ve izleyiciler de evlerinde denemek istedikleri için tarif araştırmalarını arttırıyor. Bugün yapılan çay saatlerinin vazgeçilmezi olacak avcı böreğinin tarifi merak edildi. İşte kolay pişirilen ve tadı damakta kalacak avcı böreği için malzemeler…

    takvim.com.tr
    Avcı böreği nasıl yapılır?

    Avcı böreği nasıl yapılır? Kolay pişirilen ve tadı damakta kalacak avcı böreği tarifi sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Masterchef merakla izleniyor ve yapılan lezzetlerin tarifleri de araştırılıyor. Çay saatlerinizde vazgeçilmeziniz olacak, büyükten küçüğe herkesin severek yiyeceği avcı böreğinin tarifini haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

    PRATİK VE LEZZETLİ AVCI BÖREĞİ TARİFİ

    Malzemeler
    4 adet yufka
    300 gr kıyma
    3-4 küçük soğan

    Yarım su bardağı çekilmiş ceviz içi
    1 Türk kahve fincanı ince bulgur
    1 kaşık biber salçası ( isteğe bağlı)
    Tuz, karabiber, pul biber
    Arası için;

    1 su bardağı su
    1 su bardağı sıvı yağ
    Üzeri için;

    1 yumurta
    Galeta unu

        Yapılışı:

        Öncelikle içi hazırlamak için kıymayı biraz sıvı yağ ile hafif rengi dönene kadar kavuralım.
        Sonra yemeklik doğranan soğanları da ekleyip kavurmaya devam edelim. Bu arada gerekirse biraz daha yağ eklenebilir.
        Bir yandan ince bulguru yeteri kadar sıcak su ile ıslatalım.
        Kıyma ve soğan kavrulduktan sonra içerisine ıslattığımız bulguru, ceviz içini, tuzunu ve baharatlarını da ekleyip 1-2 dk daha karıştırıp ocağı kapatalım. ( kıymalı içe arzu ederseniz salça ve biraz su ilave edebilirsiniz. Ben kullanmadım)
        Su ve sıvı yağı karıştıralım.
        1 yufkayı serip bu karışımdan her yerine sürelim.
        Üzerine 2. yufkayı serelim.
        Tekrar karışımdan sürüp yufkamıza 8 eşit parçaya bölelim.
        Uzun kenarlara kıymalı içten koyalım ve yanlardan katlayarak ne çok sıkı ne çok gevşek olacak şekilde saralım.
        Diğer iki yufkaya da aynı işlemleri uygulayalım.


        Kalan su ve sıvı yağ karışımına 1 yumurta kırıp çırpalım.
        Böreklerimizi önce bu sıvı karışıma sonra galeta ununa bulayıp tepsiye dizelim.
        Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızarana kadar pişirelim. Sıcak olarak servis yapalım. Afiyet olsun.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Hanlar Bölgesi gerçek kimliğini buluyor
        Haberler Güncel Avcı böreği nasıl yapılır? Kolay pişirilen ve tadı damakta kalacak avcı böreği tarifi! İşte malzemeler…
            SON DAKİKA