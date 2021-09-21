Ayetlerin efendisi Ayetel Kürsi Duası Anlamı Diyanet - Ayetel Kürsi Arapça Ve Türkçe Okunuşu

ÂYET EL-KÜRSÎ'NİN KONULARI

On cümleden meydana gelen bu âyet-i kerîme, Kur'ân-ı Kerîm'in öne çıkan özelliklerinden olan tevhid (Allah Teâlâ'nın birliğini ispat), ahkâm (hükümler, buyruk ve nehiyler) ve kısas (kıssalar hakkındaki) ilimlerini birbiriyle iç içe zikretmesidir. Âyetü'l-Kürsî'de, Kur'ân-ı Kerîm'in bu özelliğini âdeta mushafın özeti niteliğinde görebilmek mümkündür.

Buna göre bu büyük âyet-i kerîme; Allah'ın birliği, onun hakikî diri (Hayy) oluşu, zâtı ile kaim (Kayyum) oluşu, Allah Teâlâ'nın yaratılmışların sıfatlarından ve onlara benzemekten tamamiyle uzak oluşu, yaratılmış olanların tümünün onun tasarrufunda bulunduğu, O'nun müsaadesi olmaksızın hiç kimsenin şefaat edemeyeceği, O'nun bilgisinin istisnasız her şeyi kuşattığı gerçeği, kudretinin arz ve semâlarda ne var ise hepsini kapsaması, zatının büyüklük ve yüceliği gibi hususları kapsamaktadır. Bu konular aynı vakitte "Tevhid" yani Allah Teâlâ'ya iman hususlarının esasını oluşturmaktadır.

Âyetü'l-Kürsî'yi her şeyden evvelce kıymetli kılan asıl unsur, kısaca özetlemeye çalıştığımız, sahip bulunduğu işbu içeriğidir. Bu içeriğe bakıldığında: "Allah Teâlâ sadece Âyetü'l-Kürsî'yi indirmiş olsaydı bile tek başına o, tüm insanlığın kurtuluşu amacıyla yeterdi" dahi denilebilir. Bu özelliklerine bağlı olarak Âyetü'l-Kürsî'nin Kur'ân-ı Kerîm'in en büyük âyeti bulunduğu Peygamber Efendimiz doğrultusundan açıkça beyan edilmiştir. Bu konuyla alakalı hadis-i şerifler, ileride, âyet-i kerîmenin fazîletlerine yer vereceğimiz başlık altında sunulacaktır.