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    • 21.09.2021 16:42
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    Ayetlerin efendisi Ayetel Kürsi Duası Anlamı Diyanet - Ayetel Kürsi Arapça Ve Türkçe Okunuşu

    Ayetel Kürsi duası vatandaşlar tarafından Google üzerinden aratılıyor. Âyetü'l-Kürsî, mushaf sırasına göre Kur'ân-ı Kerîm'in 2. Sûre-i Celîlesi olan el-Bakara Sûresi'nin 255. âyet-i kerîmesidir. Muhtelif vesilelerle detaylı talep ve dileklere bağlı olarak okunması âdet edinilmiş olan âyet-i kerîmenin halk arasında bu derece bilinir ve okunur olması kuşkusuz raslantı değildir. Ayetel kürsi namaz içersinde sure şeklinde okunduğu gibi, namazda tesbihden evvelce de okunur. Aynı vakitte bu ayeti namaz dışında dua olarak ihlas suresi, nas suresi ve felak sureleri ile eş güdümlü okumanında iyi bulunduğu söylenmektedir. Peki Ayetel Kürsi duası anlamı ve Ayetel Kürsi Arapça, Türkçe Okunuşu, Ayetel Kürsi okunuşu dinleme detaylarını haberimizde görebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Ayetlerin efendisi Ayetel Kürsi Duası Anlamı Diyanet - Ayetel Kürsi Arapça Ve Türkçe Okunuşu - Ayetel Kürsi Okunuşu Dinle Sevabı büyük

    AYETEL KURSİ duası okunuşu ve manası vatandaşlar doğrultusundan son derece merak ediliyor. Peki Ayetel Kürsi manası nedir? Ayetel Kürsi Türkçe ve Arapça manası fazileti nedir?Ayetel Kürsi sure midir? Ayetel Kürsi arapça okunuşu nasıl? Ayetel Kürsi nedir? Ayetel Kürsi nasıl okunur? Ayetel Kürsi meali nedir? Ayetel Kürsi ne demek? Gibi suallere haberimizde yer verdik. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde şu şekilde buyurmuştur; "Yasin suresi Kur'an'ın kalbilir, Fatiha suresi Kur'an surelerinin en faziletlisidir, Ayetelel Kürsi Kur'an ayetlerinin efendisidir, İhlas suresi Kur'an'ın üçte birine denktir." Şeklinde görüş bildirmiştir.
    Ayetlerin efendisi Ayetel Kürsi Duası Anlamı Diyanet - Ayetel Kürsi Arapça Ve Türkçe Okunuşu - Ayetel Kürsi Okunuşu Dinle Sevabı büyük

    ÂYET EL-KÜRSÎ'NİN KONULARI

    On cümleden meydana gelen bu âyet-i kerîme, Kur'ân-ı Kerîm'in öne çıkan özelliklerinden olan tevhid (Allah Teâlâ'nın birliğini ispat), ahkâm (hükümler, buyruk ve nehiyler) ve kısas (kıssalar hakkındaki) ilimlerini birbiriyle iç içe zikretmesidir. Âyetü'l-Kürsî'de, Kur'ân-ı Kerîm'in bu özelliğini âdeta mushafın özeti niteliğinde görebilmek mümkündür.

    Buna göre bu büyük âyet-i kerîme; Allah'ın birliği, onun hakikî diri (Hayy) oluşu, zâtı ile kaim (Kayyum) oluşu, Allah Teâlâ'nın yaratılmışların sıfatlarından ve onlara benzemekten tamamiyle uzak oluşu, yaratılmış olanların tümünün onun tasarrufunda bulunduğu, O'nun müsaadesi olmaksızın hiç kimsenin şefaat edemeyeceği, O'nun bilgisinin istisnasız her şeyi kuşattığı gerçeği, kudretinin arz ve semâlarda ne var ise hepsini kapsaması, zatının büyüklük ve yüceliği gibi hususları kapsamaktadır. Bu konular aynı vakitte "Tevhid" yani Allah Teâlâ'ya iman hususlarının esasını oluşturmaktadır.

    Âyetü'l-Kürsî'yi her şeyden evvelce kıymetli kılan asıl unsur, kısaca özetlemeye çalıştığımız, sahip bulunduğu işbu içeriğidir. Bu içeriğe bakıldığında: "Allah Teâlâ sadece Âyetü'l-Kürsî'yi indirmiş olsaydı bile tek başına o, tüm insanlığın kurtuluşu amacıyla yeterdi" dahi denilebilir. Bu özelliklerine bağlı olarak Âyetü'l-Kürsî'nin Kur'ân-ı Kerîm'in en büyük âyeti bulunduğu Peygamber Efendimiz doğrultusundan açıkça beyan edilmiştir. Bu konuyla alakalı hadis-i şerifler, ileride, âyet-i kerîmenin fazîletlerine yer vereceğimiz başlık altında sunulacaktır.
    Ayetlerin efendisi Ayetel Kürsi Duası Anlamı Diyanet - Ayetel Kürsi Arapça Ve Türkçe Okunuşu - Ayetel Kürsi Okunuşu Dinle Sevabı büyük

    Allah Teâlâ'nın, Esmâü'l-Hüsnâ olarak tanınan 99 ismi ve bu isimler dışında kalan pek çok ismi ile sıfatı vardır. Bunların hepsinin arasında "Lafzâtullâh" olarak isimlendirilmiş olan "Allah" şeklindeki isimlendirmenin ayrı bir yeri ve önemi vardır. Âyetü'l-Kürsî, bu isimle başlaması ve bu ismin en esas özelliklerini beyan etmesi yönünden da büyük bir değer kazanmıştır. En büyük isim bulunduğu belirti edilen "İsm-i Âzâm"ın ne bulunduğu konusu ile alakalı değişik rivayet ve görüşler varsa da bunun net olarak bilinmediğini ve bazı hikmetler sebebiyle gizlenmiş bulunduğu gerçeği hatırlatılmalıdır. Bu büyük âyet-i kerîmede Allah Te'âlâ'nın ismi (zamirlerle) saklı (bir şekilde) ve açık olmak üzere on yedi kez geçer.

    Allah Teâlâ'nın çoğu mevzuya birbiri ardına ilgi çekmesi, muhatapların gönlünün yine yine uyanması, her bir hususta yine açılması amacıyladir. Âyetü'l-Kürsî'yi okumayı âdet edinmiş olanlar da bu duygu yoğunluğunu her okuduklarında deney ederler.
        Ayetlerin efendisi Ayetel Kürsi Duası Anlamı Diyanet - Ayetel Kürsi Arapça Ve Türkçe Okunuşu - Ayetel Kürsi Okunuşu Dinle Sevabı büyük

        ÂYETTÜ'L-KÜRSÎ'NİN KENDİSİNDEN ÖNCEKİ ÂYETLERLE ALÂKASI

        Allah Teâlâ bu âyet-i kerimeden evvelce çoğu hikmetleri sahibi olan hükümleri, uyarı ve öğüt merkezli kıssaları zikrettikten sonra âyetü'l-kürsî ile en mühim husus olan "Tevhid"i beyan etmiştir. Kur'ân'a iyi bir niyet ve güzel düşüncelerle yaklaşan okuyucu evvelceki âyetlerle gönlünü Kur'ân'a açtıktan sonra âyetü'l-kürsî vesilesiyle yaratılışına ideal olan yegâne inanç; tevhid inancıyla birlikte kurtuluşun müjdesini en derin duygularıyla fark edecektir.
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        ÂYETTÜ'L-KÜRSÎ İNDİĞİNDE NELER YAŞANDI?

        Kur'ân-ı Kerîm, Peygamber Efendimiz'e 23 senede parça parça indirilmiş, her inen âyet-i kerîme Peygamber Efendimiz doğrultusundan vahiy kâtiplerine yazdırılmıştır. Tefsir kitaplarımızda kaydedildiğine göre bu âyet-i kerîme indiğinde Peygamber Efendimiz, vahiy kâtiplerinin başında gelen Zeyd bin Sâbit'i çağırarak bu âyet-i kerimeyi yazdırmıştır.

        Hazreti Ali'nin oğlu Muhammed bin Hanefiyye'den aktarıldığına göre bu âyet-i kerîme indiğinde yeryüzünde bazı inanılmaz hâller yaşanmış, dünyada tespit edilen putlar yere düşmüş, krallar da dengelerini kaybederek taçlarını düşürmüşlerdir. (Mahmud UstaOsmanoğlu, 1993, s.36)
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        AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU

        Bismillahirrahmânirrahîm.
        - Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm,
        lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,
        ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,
        velâ yü-hîtûne bi'şey'in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,
        velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

        AYETEL KÜRSİ TÜRKÇE ANLAMI

        Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla.
        "Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür."
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            AYET-EL KÜRSİ FAZİLETLERİ

            İslam peygamberi Hz. Muhammed (S.A.S) şöyle buyurdu;

            İlim sana olsun ey Eba Münzir, Canım Kabza-i Kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, muhakkak Ayet-el Kûrsi'nin bir dili ve ikide dudağı vardır ki, Arş'ın direğinin yanında Melik-i (Müteâl olan Allah-u Teâlâ Hazretlerini) takdis eder (O'na Tazimde bulunur.)

            Her kim, her farz namazın arkasından Ayet-el Kûrsi'yi okursa, Cennete girmekten onu ancak ölüm men eder. Her kim onu yatacağı zaman okursa, Allah-u Teâlâ ona kendi evi, komşusunun evi ve etraftaki evler hakkında güvence verir.
            Bakara Sûresinde bir Ayet vardır ki Kur'ân ayetlerinin efendisidir. Şeytan olan herhangi bir evde okunursa (şeytan) o evden çıkar. (O Ayet) Ayet-el Kûrsi'dir.
            Her kim farz namazın arkasında Ayet-el Kûrsi'yi okursa, diğer namaza kadar Allah zimmetinde olur.
            Her kim Ayet-el Kûrsi'yi ve Bakara Sûresinin sonunu sıkıntılı(kederli) anında okursa ALLAH ona yardım eder.
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            Sen Ayet-el Kûrsi'den neredesin? O herhangi bir yemek veya katık üzerine okunursa mutlaka Allah o yemek ve katığın bereketini çoğaltır. Bu ayetin içinde İsm-i Âzam (Allah'ın en yüce ismi) bulunmaktadır. Ayet-el Kürsi, Kuran'ın dörtte biri (1/4)dir.

            Her şeyin bir zirvesi vardır. Kuran'ın en yüksek noktası da Bakara Suresidir. Onun içinde bir ayet vardır ki, o da Ayet-el Kürsi'dir. Şeytan, Bakara Suresinin okunduğunu duyduğu evden çıkar gider. Her kim farz namazının peşinden Ayet-el Kürsi'yi okursa, onun cennete girmesine ölümden başka bir engeli yoktur; Ölünce cennete girer. Her kim farz namazın peşinden Ayet-el Kürsi'yi okursa, o kimsenin ruhunu bizzat azamet ve ikram sahibi Allah alır. Onu (bu sureyi her namazın arkasından) okumaya ancak sıddık veya abid devam eder.

            Bir mümin beş vakit namazın arkasından Ayet-el Kürsi'yi okursa, Allah-u Teala harp meydanında şehit olan Nebilerin canını aldığı gibi, bu müminin canını da kendi kudret eliyle alacaktır. Kur'an'ın zirvesi Bakara Suresidir. Ondaki her ayetle birlikte seksen melek inmiştir. Ayet-el Kürsi Arş'ın altından çıkarılmış ve Bakara suresine eklenmiştir.

            İnsanların efendisi Adem'dir, Arapların efendisi Muhammed'dir. İranlıların efendisi Selman'dır. Habeşlilerin efendisi Bilal'dir. Dağların efendisi Tur-i Sina'dır. Ağaçların efendisi sidr ağacıdır. Ayların efendisi Muharrem'dir. Günlerin efendisi Cuma'dır. Sözlerin efendisi Kur'an'dır. Kur'an'nın efendisi Bakara suresidir. Bakara Suresinin efendisi Ayet-el Kürsi'dir. Dikkat edin onda beş kelime vardır ki her kelimede elli bereket vardır.

            Her kim Ayet-el-Kürsi'yi yatağına yatarken okursa, Allah o kimseyi, komşusunu, komşusunun komşusunu ve etrafındaki evleri (her türlü afetlerden) muhafaza altına alır.
            Yatağına geldiğin vakit Ayet-el Kürsi'yi oku. Muhakkak ki Allah-u Teala Sana iki melek vekil kılar. Sabaha kadar seni şeytanların şerrinden muhafaza eder.

            Bakara suresinde bir ayet vardır ki, Kuran ayetlerinin efendisidir. Şeytan olan herhangi bir evde (bu ayet) okunursa, (şeytan) o evden çıkar. (O ayet) Ayet -el Kürsi'dir.
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            AYET-EL KÜRSİ TEFSİRİ

            Diyanetin tefsirine göre Bakara suresinin 255. ayetinin içinde Allah'ın kürsüsü zikredildiği için "Âyetü'l-kürsî" adıyla anılan bu ayet hem muhtevası hem de üstün özellikleri sebebiyle dikkat çekmiş, hakkında hadisler varit olmuş, çok okunmuş, şifa ve korunmaya vesile kılınmıştır. Kelime-i şehadet ve İhlas sureleri nasıl İslam inancının özünü ihtiva ediyor ve insanlara Allah Teâlâ'yı tanıtıyorsa Âyetü'l kürsî de bu özelliği taşımaktadır. Bir önceki ayette peygamberlerin getirdiği bunca ayet ve "beyyine"ye (imana götüren işaret ve delil) rağmen insanların ihtilafa düştükleri, kiminin küfrü kiminin imanı tercih ettiği zikredilmişti. İnsanı imana götüren deliller, aklını kullanarak üzerinde düşüneceği "kendisinde ve yakından uzağa çevresinde (enfüs ve âfâk)", peygamberleri desteklemek üzere Allah'ın onlara lutfettiği mucizelerde ve vahiy yoluyla yapılan "sağlam delillere dayalı sözlü açıklamalar"da görülmektedir. Bakara suresi 255. ayeti gerçek mabudu arayanlar için eşsiz ve başka hiçbir kaynaktan elde edilemez bir delildir.
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                AYET-EL KÜRSİ KELİME ANLAMI

                Kürsi kelime anlamı olarak; taht, koltuk anlamlarına gelir. Kök anlamı ile belli parçaların bir araya toplanmasından, üst üste eklenmesinden oluştukları için sandalye, koltuk, taht gibi üzerine oturulacak eşyaya kürsi denilmektedir. Kur'an'da Allah'ın da bir kürsisi olduğu, bu kürsinin gökleri ve yeri içine aldığı belirtilir. İşte bu ayet bu özelliği nedeniyle Kürsi Ayeti (Ayet-ül Kürsi) olarak adlandırılır.

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