Ayetlerin efendisi Ayetel Kürsi Duası Anlamı Diyanet - Ayetel Kürsi Arapça Ve Türkçe Okunuşu

AYETEL KURSİ duası okunuşu ve manası vatandaşlar doğrultusundan son derece merak ediliyor. Peki Ayetel Kürsi manası nedir? Ayetel Kürsi Türkçe ve Arapça manası fazileti nedir?Ayetel Kürsi sure midir? Ayetel Kürsi arapça okunuşu nasıl? Ayetel Kürsi nedir? Ayetel Kürsi nasıl okunur? Ayetel Kürsi meali nedir? Ayetel Kürsi ne demek? Gibi suallere haberimizde yer verdik. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde şu şekilde buyurmuştur; "Yasin suresi Kur'an'ın kalbilir, Fatiha suresi Kur'an surelerinin en faziletlisidir, Ayetelel Kürsi Kur'an ayetlerinin efendisidir, İhlas suresi Kur'an'ın üçte birine denktir." Şeklinde görüş bildirmiştir.
ÂYET EL-KÜRSÎ'NİN KONULARI
On cümleden meydana gelen bu âyet-i kerîme, Kur'ân-ı Kerîm'in öne çıkan özelliklerinden olan tevhid (Allah Teâlâ'nın birliğini ispat), ahkâm (hükümler, buyruk ve nehiyler) ve kısas (kıssalar hakkındaki) ilimlerini birbiriyle iç içe zikretmesidir. Âyetü'l-Kürsî'de, Kur'ân-ı Kerîm'in bu özelliğini âdeta mushafın özeti niteliğinde görebilmek mümkündür.
Buna göre bu büyük âyet-i kerîme; Allah'ın birliği, onun hakikî diri (Hayy) oluşu, zâtı ile kaim (Kayyum) oluşu, Allah Teâlâ'nın yaratılmışların sıfatlarından ve onlara benzemekten tamamiyle uzak oluşu, yaratılmış olanların tümünün onun tasarrufunda bulunduğu, O'nun müsaadesi olmaksızın hiç kimsenin şefaat edemeyeceği, O'nun bilgisinin istisnasız her şeyi kuşattığı gerçeği, kudretinin arz ve semâlarda ne var ise hepsini kapsaması, zatının büyüklük ve yüceliği gibi hususları kapsamaktadır. Bu konular aynı vakitte "Tevhid" yani Allah Teâlâ'ya iman hususlarının esasını oluşturmaktadır.
Âyetü'l-Kürsî'yi her şeyden evvelce kıymetli kılan asıl unsur, kısaca özetlemeye çalıştığımız, sahip bulunduğu işbu içeriğidir. Bu içeriğe bakıldığında: "Allah Teâlâ sadece Âyetü'l-Kürsî'yi indirmiş olsaydı bile tek başına o, tüm insanlığın kurtuluşu amacıyla yeterdi" dahi denilebilir. Bu özelliklerine bağlı olarak Âyetü'l-Kürsî'nin Kur'ân-ı Kerîm'in en büyük âyeti bulunduğu Peygamber Efendimiz doğrultusundan açıkça beyan edilmiştir. Bu konuyla alakalı hadis-i şerifler, ileride, âyet-i kerîmenin fazîletlerine yer vereceğimiz başlık altında sunulacaktır.
Allah Teâlâ'nın, Esmâü'l-Hüsnâ olarak tanınan 99 ismi ve bu isimler dışında kalan pek çok ismi ile sıfatı vardır. Bunların hepsinin arasında "Lafzâtullâh" olarak isimlendirilmiş olan "Allah" şeklindeki isimlendirmenin ayrı bir yeri ve önemi vardır. Âyetü'l-Kürsî, bu isimle başlaması ve bu ismin en esas özelliklerini beyan etmesi yönünden da büyük bir değer kazanmıştır. En büyük isim bulunduğu belirti edilen "İsm-i Âzâm"ın ne bulunduğu konusu ile alakalı değişik rivayet ve görüşler varsa da bunun net olarak bilinmediğini ve bazı hikmetler sebebiyle gizlenmiş bulunduğu gerçeği hatırlatılmalıdır. Bu büyük âyet-i kerîmede Allah Te'âlâ'nın ismi (zamirlerle) saklı (bir şekilde) ve açık olmak üzere on yedi kez geçer.
Allah Teâlâ'nın çoğu mevzuya birbiri ardına ilgi çekmesi, muhatapların gönlünün yine yine uyanması, her bir hususta yine açılması amacıyladir. Âyetü'l-Kürsî'yi okumayı âdet edinmiş olanlar da bu duygu yoğunluğunu her okuduklarında deney ederler.