MEB AKS sınav sonuçları hakkında aramalar büyük bir hız kazandı. AKS sınavı, ataması yapılan öğretmenlerin 1 yılı tamamlamasıyla birlikte katılım gösterdiği sınavdır. 5 Eylül'de düzenlenen sınavın ardından öğrenciler sonuç tarihine odaklandı. Peki, AKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları nereden öğrenilir 2021? İşte tüm detaylar!
AKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
AKS yani Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Sınav bilindiği üzere 5 Eylül tarihinde gerçekleşti. Sınav sonuçları ise sınavdan sonra 15 iş günü içerisinde açıklanacak. Yani sonuçların en geç 24 Eylül yani Cuma gününe kadar açıklanması gerekiyor.
AKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Sınava ilişkin kılavuz içerisinde yer alan bilgiye göre AKS sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.