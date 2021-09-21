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    • 21.09.2021 15:35
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    AKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları nereden öğrenilir 2021?

    Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) 5 Eytlül tarihinde gerçekleşti. MEB tarafından düzenlenen AKS sınavının ardından adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Sonuçların sınavdan sonra 15 gün içerisinde açıklanacağı belirtilmişti. Öğrenciler bu hafta içinde MEB tarafından gelecek duyuruyu bekliyor. Peki, AKS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları nereden öğrenilir 2021? İşite konu hakkında detaylar!

    takvim.com.tr
    AKS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021?

    MEB AKS sınav sonuçları hakkında aramalar büyük bir hız kazandı. AKS sınavı, ataması yapılan öğretmenlerin 1 yılı tamamlamasıyla birlikte katılım gösterdiği sınavdır. 5 Eylül'de düzenlenen sınavın ardından öğrenciler sonuç tarihine odaklandı. Peki, AKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları nereden öğrenilir 2021? İşte tüm detaylar!

    AKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    AKS yani Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Sınav bilindiği üzere 5 Eylül tarihinde gerçekleşti. Sınav sonuçları ise sınavdan sonra 15 iş günü içerisinde açıklanacak. Yani sonuçların en geç 24 Eylül yani Cuma gününe kadar açıklanması gerekiyor.

    AKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Sınava ilişkin kılavuz içerisinde yer alan bilgiye göre AKS sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

        AKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        a. Adayın cevap kâğıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.

        b. Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

        c. Sınavda yer alan her sorunun puan değeri eşit ağırlığa sahiptir.

        ç. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

        d. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi halinde; soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecek.

        e. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacak.
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        Haberler Güncel AKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları nereden öğrenilir 2021?
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