AKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları nereden öğrenilir 2021?

AKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AKS yani Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Sınav bilindiği üzere 5 Eylül tarihinde gerçekleşti. Sınav sonuçları ise sınavdan sonra 15 iş günü içerisinde açıklanacak. Yani sonuçların en geç 24 Eylül yani Cuma gününe kadar açıklanması gerekiyor.