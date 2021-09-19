ALES saat kaçta? ALES sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır? ALES/2 sınav yerleri sorgulama ekranı!

ALES saat kaçta? ALES sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır? ALES/2 sınav yerleri sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. ÖSYM'nin 19 Eylül yani bugün düzenleyeceği sınav saat kaçta başlayıp kaçta sona erecek? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na girecek olanların dikkat etmesi gereken kurallar neler? İşte ayrıntılar…
ALES SAAT KAÇTA?
2021/ ALES 2 için adayların sınavı saat 10.15'de başlayacak.ALES sınavında adaylara 150 dakika süre verilecek.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi için ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinde giriş yaparak T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri yazmaları gerekiyor. Açılan sayfadan sınav giriş belgesi indirebilirsiniz.
ALES SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI