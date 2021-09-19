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    • 19.09.2021 08:58
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    ALES saat kaçta? ALES sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır? ALES/2 sınav yerleri sorgulama ekranı!

    Sabah saatlerinde yoğun bir şekilde ALES saat kaçta? ALES sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır? Sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. Akademik kariyer hedefleyenlerin katıldığı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için heyecanlı bekleyiş başladı ve az bir zaman kala sınav giriş belgesini henüz almamış olanlar ÖSYM’nin sitesinde yoğunluk oluşturuyor. ALES/2 sınav yerleri sorgulama ekranı haberimizin içeriğinde yer alıyor. Peki sınavda dikkat edilmesi gerekenler neler?

    takvim.com.tr
    ALES saat kaçta?

    ALES saat kaçta? ALES sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır? ALES/2 sınav yerleri sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. ÖSYM'nin 19 Eylül yani bugün düzenleyeceği sınav saat kaçta başlayıp kaçta sona erecek? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na girecek olanların dikkat etmesi gereken kurallar neler? İşte ayrıntılar…

    ALES SAAT KAÇTA?

    2021/ ALES 2 için adayların sınavı saat 10.15'de başlayacak.ALES sınavında adaylara 150 dakika süre verilecek.

    ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

    ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

    Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi için ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinde giriş yaparak T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri yazmaları gerekiyor. Açılan sayfadan sınav giriş belgesi indirebilirsiniz.

    ALES SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI

        SINAVA KATILACAKLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

        Sınav süresince adayların;

        – Konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri,

        – Salondaki görevlilere soru sormaları,

        – Müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,

        – Soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları,

        – Birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,

        – Sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları,

        – Sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap kâğıdında işaretleme yapmaya devam etmeleri,

        – Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır.

        ALINAN COVİD 19 ÖNLEMLERİ

        ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı 2021-ALES/2 öncesinde tedbir aldı. Bu kapsamda, sınav binalarının detaylı temizliği yapılacak.

        Adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak.

        İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven verilecek. Adaylar ve görevliler, kendi maske ve/veya siperlikleri ile de sınava gelebilecek.

        Kovid-19 durumu olan adaylar, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak. Sınav görevlileri ve adayların Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edilecek.

        Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek.

        Öte yandan, sınav günü nüfus cüzdanını kaybedenlere geçici kimlik belgesi vermek için açık tutulacak nüfus müdürlükleri de ÖSYM'nin internet sitesinden duyuruldu.
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        Haberler Güncel ALES saat kaçta? ALES sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır? ALES/2 sınav yerleri sorgulama ekranı!
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