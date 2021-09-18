Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de 'Kararlılık-2021' tatbikatının başladığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de icra edilecek 'Kararlılık-2021' Tatbikatı başladı. Tatbikat kapsamında; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz ile Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının müşterek çalışabilirlik usulleri ile karşılıklı destekleme imkan ve kabiliyetlerinin denenmesi planlanıyor" denildi.
- Güncel
- 18.09.2021 15:43
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- 18.09.2021 15:47
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Kararlılık-2021 Tatbikatı başladı
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de icra edilecek Kararlılık-2021 Tatbikatı'nın başladığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de icra edilecek 'Kararlılık-2021' Tatbikatı başladı. Tatbikat kapsamında; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz ile Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının müşterek çalışabilirlik usulleri ile karşılıklı destekleme imkan ve kabiliyetlerinin denenmesi planlanıyor" denildi.
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de 'Kararlılık-2021' tatbikatının başladığını duyurdu.