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    • 17.09.2021 16:31
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    2021 YÖK atlas tercih robotu | YKS 2 yıllık 4 yıllık üniversite taban puanları ile ek tercih yapma yöntemleri!

    Üniversite ek tercih yerleştirme kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte öğrenciler tarafından bazı bilgiler araştırılmaya başlandı. YKS 1. ek tercihler 20-23 Eylül tarihleri arasında alınmaya başlanacak. Öğrenciler bugünden itibaren ek tercih robotu ve taban tavan puanları kontenjanları araştırmaya başladı. Bu kapsamda YÖK tarafından öğrencilerin tercih zamanında işlerini kolaylaştıran YÖK Atlas tercih robotu uygulaması bu dönemde en merak edilen ve araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, YÖK Atlas tercih sihirbazı nasıl kullanılır? 2021 YÖK atlas YKS ek tercih robotu nedir? İşte YKS ek tercih puan türüne göre tercih yöntemleri!

    takvim.com.tr
    YÖK atlas tercih robotu | YKS 2 yıllık 4 yıllık üniversite taban puanları ile ek tercih yapma yöntemleri!

    ÖSYM tarafındna yapılan duyuru ile bugün ek tercih kılavuzu yayımlandı. Adayların ek tercih süreci 20- 23 Eylül tarihleri arasında yapılacak. YÖK tarafından hizmete sunulan YÖK Atlas tercih robotu bu sene de öğrencilerin işini kolaylaştıracak. Peki, YÖK Atlas tercih sihirbazı nasıl kullanılır? 2021 YÖK atlas YKS tercih robotu nedir? YKS ek tercih puan türüne göre tercih yöntemleri!

    YÖK ATLAS ROBOTU NASIL KULLANILIR?

    "Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesine ulaşabilirsiniz. "Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz.

    YÖK Atlas programında 'Lisans / Önlisans Tercih Sihirbazı' ile 'Meslek Atlası' modüllerinin yanı sıra 'Üniversitelerimiz', 'Lisans / Önlisans Atlası', 'Mezun Başarı Atlası', 'Net Sihirbazı' ve 'Tercih Listem' gibi modüller de yer alıyor.

    2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayınlanmasıyla tüm modüller yeni verilere göre güncellendi.

    YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYIN

    Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Ek Yerleştirme Kılavuzu'nun yayımlandığını bildirdi.

    150 - 180 PUANLA ALAN 2 YILLIK VE 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER HANGİLERİ?

    Aşağıda yer alan linke tıklayarak 150 - 180 puanla öğrenci alan üniversiteleri öğrebilirsiniz.

    YKS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        Aygün, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, tercihlerin 20-23 Eylül'de kurumun internet sitesi ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabileceğini belirtti.

        ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgilendirmede ise adayların, 2021-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle bireysel olarak yapacağı hatırlatıldı.

        Tercih işlemlerinin 20 Eylül saat 10.00'da başlayacağı ve 23 Eylül saat 23.59'da sona ereceği kaydedilen bilgilendirmede, adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları tavsiyesinde bulunuldu.

        Bilgilendirmede, "Ek yerleştirme işlemleri, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2021-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

        140 PUAN ALANLAR İÇİN TERCİH SÜRECİ

        ÖSYM Başkanı Aygün bir açıklama yaptı. Aygün, "2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki 'Ek Yerleştirme' yapılacak. 1'inci Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 150, Alan Yeterlilik Testi (AYT)/ Yabancı Dil Testi (YDT) için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak.

        1'İNCİ EK YERLEŞTİRME 150 PUAN ESAS ALINACAK

        1'inci Ek Yerleştirmeye, TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek. 1'inci Ek Yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karara göre bu seneye özel 'ikinci ek yerleştirme' yapılacak. 2'nci Ek Yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek" dedi.

        150 - 180 PUANLA ALAN ÜNİVERSİTELER

        150 puanla alan bölümler adayların gündeminde bulunuyor. YKS tercih kılavuzunda taban puanlarının ayrıntıları bulunuyor.

        YKS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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        Haberler Güncel 2021 YÖK atlas tercih robotu | YKS 2 yıllık 4 yıllık üniversite taban puanları ile ek tercih yapma yöntemleri!
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