ÖSYM tarafındna yapılan duyuru ile bugün ek tercih kılavuzu yayımlandı. Adayların ek tercih süreci 20- 23 Eylül tarihleri arasında yapılacak. YÖK tarafından hizmete sunulan YÖK Atlas tercih robotu bu sene de öğrencilerin işini kolaylaştıracak. Peki, YÖK Atlas tercih sihirbazı nasıl kullanılır? 2021 YÖK atlas YKS tercih robotu nedir? YKS ek tercih puan türüne göre tercih yöntemleri!
YÖK ATLAS ROBOTU NASIL KULLANILIR?
"Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesine ulaşabilirsiniz. "Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz.
YÖK Atlas programında 'Lisans / Önlisans Tercih Sihirbazı' ile 'Meslek Atlası' modüllerinin yanı sıra 'Üniversitelerimiz', 'Lisans / Önlisans Atlası', 'Mezun Başarı Atlası', 'Net Sihirbazı' ve 'Tercih Listem' gibi modüller de yer alıyor.
2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayınlanmasıyla tüm modüller yeni verilere göre güncellendi.
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYIN
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Ek Yerleştirme Kılavuzu'nun yayımlandığını bildirdi.
150 - 180 PUANLA ALAN 2 YILLIK VE 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER HANGİLERİ?
Aşağıda yer alan linke tıklayarak 150 - 180 puanla öğrenci alan üniversiteleri öğrebilirsiniz.