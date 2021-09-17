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    • 17.09.2021 16:01
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    Suriye'nin Bab ilçesinde bombalı terör saldırısında 7 kişi yaralandı

    Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçesindeki Zemzem Mahallesi'nde bir araca yerleştirilen bomba patlatıldı. Terör saldırısında 7 kişi yaralandı.

    Suriye’de bombalı saldırı: 7 yaralı

    Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 7 sivil yaralandı.

    Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçesindeki Zemzem Mahallesi'nde bir araca yerleştirilen bomba patlatıldı.

    Terör saldırısında 7 kişi yaralandı.

    Yaralılar hastaneye kaldırılırken itfaiye ekipleri, patlamanın ardından çıkan yangına müdahale etti.

    Patlamanın etkisiyle çevrede bulunan araçlarda ve dükkanlarda maddi hasar meydana geldi.

    Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

    Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesi, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Şubat 2017'de terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmişti.

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