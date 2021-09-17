GSB çöktü mü son dakika? pgm.gsb.gov.tr: GSB kura sonuçları isim listesi neden açılmıyor?

'https://pgm.gsb.gov.tr' adresinden Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) kura sonuçları isim listesine ulaşmak isteyenler hata ile karşılaşyor. Binlerce kişi GSB çöktü mü? GSB kura sonuçları isim listesi neden açılmıyor? sorusunu araştırıyor. Bilindiği üzere GSB 2021 yılında 4 bin 346 işçi alımı yapılacağı duyurmuş ardından da 15 Eylül'de kura çekimi yapılmıştı. Kura çekiminde asıl ve yedek olarak belirlenen adayların isim listesi bugün yayınandı. Ancak listeye erişim sağlanamıyor. Kura sonuçlarının akabinde isim listesine ulaşmak isteyenler siteye giriş yapamıyor. İşte detaylar...
GSB 4 BİN 346 TEMİZLİK VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ YAYINLANDI MI?
GSB Twitter hesabından 2021 Yılı Sürekli İşçi Alımı kura sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.
Yapılan açıklamada, ''Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin İşe Göndermede Öncelikli Olanlar başlıklı 5 inci maddesi kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından öncelik hakkı olduğu bildirilen adaylardan açık iş sayısının dört katından fazla başvuru olan temizlik görevlisi - erkek - Ankara, Diyarbakır ve Kırıkkale illerinde öncelikliler arasında kura çekimi gerçekleştirilmiş olup asil ve yedek olarak belirlenen adaylar temizlik görevlisi – erkek kura çekimi sonuçları listesinde yer almaktadır. Ayrıca bu kapsamda öncelik hakkı olduğu bildirilen ve diğer meslek kolu - cinsiyet - iller için başvuru yapan adaylar (öncelikli aday sayısı açık iş sayısının dört katını geçmediği için) doğrudan belge teslim etmeye hak kazanmıştır.'' denildi.
GSB ÇÖKTÜ MÜ?
GSB sitesine yoğunluktan dolayı giriş yapılamıyor. İlerleyen dakikalarda siteye tekrar giriş yapmaya çalışınız.
ASIL ADAYLAR BELGELERİNİ NE ZAMAN TESLİM EDECEK?
Kura çekimi sonucu asıl olarak belirlenen adaylar ile öncelik hakkı bulunan ve doğrudan belge teslim etmeye hak kazanan adaylar 27 Eylül – 01 Ekim 2021 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde başvuru yapmış oldukları Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde yer alan Sınav Kurullarına belgelerini teslim edeceklerdir.
GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER NELERDİR?
a) En az Ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olduğunu gösterir diploma veya e-Devlet üzerinden alınmış doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi,
b) Başvurunun son günü (27 Ağustos 2021) itibarıyla geçerlilik süresi bulunan silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,
c) Beyan formu (Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince belge teslimi esnasında temin edilecektir.)