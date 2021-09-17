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    • 17.09.2021 14:27
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    Başkan Erdoğan cuma namazını Mersin'de Halkkent Emir Sultan Camisi'nde kıldı! Dikkat çeken pankart

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Mersin'de Halkkent Emir Sultan Camisi'nde kıldı. Bir vatandaş, caminin yanındaki evinin balkonuna astığı "Reis bize çaya gel. Rüyalarda buluşuruz bir çayla kavuşuruz" yazılı pankart ile Başkan Erdoğan'ı çaya davet etti.

    Dikkat çeken pankart

    Başkan Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki AK Parti Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nın ardından Halkkent Emir Sultan Camisi'ne geldi.

    Burada cuma namazını kılan Erdoğan, namazın ardından "Siz değerli kardeşlerimden istirhamım şu olacak. Emir Sultan Camisi'nde elhamdülillah bir olalım, beraber olalım, iri olalım, diri olalım, kardeşliğimizi asla lekelemeyelim. Kardeşliğimize gölge asla düşürmeyelim.



    Bölmek isteyenlere fırsat vermeyelim. Ne kadar bu noktada bir olup beraber olursak rabbim gücümüzü o kadar arttıracaktır. Bu vesileyle ben de tüm geçmişlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, şehitlerimize rahmet diliyorum. Rabbim bizleri şehitlerimizle birlikte sevgili Habibinin livâü'l-hamd ismiyle müsemma sancağı altında haşru cem eylesin."     diyerek dua etti.

        Erdoğan, cami çıkışında vatandaşları selamladı.

        ÇAY DAVETİ
        Bir vatandaş, caminin yanındaki evinin balkonuna astığı "Reis bize çaya gel. Rüyalarda buluşuruz bir çayla kavuşuruz" yazılı pankart ile Başkan Erdoğan'ı çaya davet etti.

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        Dikkat çeken pankart
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan cuma namazını Mersin'de Halkkent Emir Sultan Camisi'nde kıldı! Dikkat çeken pankart
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