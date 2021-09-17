Başkan Erdoğan cuma namazını Mersin'de Halkkent Emir Sultan Camisi'nde kıldı! Dikkat çeken pankart





Bölmek isteyenlere fırsat vermeyelim. Ne kadar bu noktada bir olup beraber olursak rabbim gücümüzü o kadar arttıracaktır. Bu vesileyle ben de tüm geçmişlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, şehitlerimize rahmet diliyorum. Rabbim bizleri şehitlerimizle birlikte sevgili Habibinin livâü'l-hamd ismiyle müsemma sancağı altında haşru cem eylesin." diyerek dua etti.