KYK yurt başvuru sonuçları bugün açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler tarafından ilk kayıt ücretleri hakkında araştırmalar büyük bir hız kazandı. Yurt kaydı yapmak için gerekli detaylar hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, KYK yurt parası nasıl yatırılır? KYK ilk kayıt ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? KYK yurt taahhütname onaylama nasıl yapılır?' sorularına yanıt arıyor. İşte tüm detaylar!
KYK İLK KAYIT ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?
Yurt kaydı yapmak için ilk kayıt ücreti yatıracak olan öğrenciler ödemelerini Ziraat Bankası ATM'lerinden, banka şubelerinden ve mobil uygulamasından yapabilirler.
KYK İLK KAYIT ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?
Ödeme yapmak için Ziraat Bankası ödemeler ekranına geçip ardından eğitim sınav ve üniversite ödemeleri sekmesinin seçilmesi gerekiyor. Daha sonra açılan ekrandan KYK ödemeleri işaretlenecek yönlendirilen sayfadan da yurt ödemeleri seçilecek. TC no yazarak sorgulama yaptıktan sonra ödemeniz gereken tutar ekranda çıkacak.