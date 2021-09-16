KYK yurt başvuru sonuçları bugün açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler tarafından ilk kayıt ücretleri hakkında araştırmalar büyük bir hız kazandı. Yurt kaydı yapmak için gerekli detaylar hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, KYK yurt parası nasıl yatırılır? KYK ilk kayıt ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? KYK yurt taahhütname onaylama nasıl yapılır?' sorularına yanıt arıyor. İşte tüm detaylar!