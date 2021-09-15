Koronavirüs salgını sürecinde aşı olmak istemeyenlere yönelik sık sık yeni tedbirler alınıyor. Bu kapsamda kalabalık ortamlarda ve okullarda öğretmen ve çalışanlardan haftada iki gün PCR testi istenmesine karar verilmişti. PCR testi kapsamı genişletilerek sürücü kursları ile ilgili de yeni kararlar alındı. Peki Ehliyet sınavlarında PCR testi zorunlu mu? Sürücü kurslarında PCR testi şartı var mı?

EHLİYET SINAVLARINDA PCR TESTİ ZORUNLU MU?

Özel eğitim kurumları ve öğrenci yurdunda görevli aşı olmamış öğretmen ve çalışanlardan haftada iki kez PCR testi istenecek. MEB, aşı olmayan veya PCR testi vermeyenlerin ehliyet sınavlarında da görev alamayacağını bildirdi.