CHP'nin ortaklarını yakından tanıyalım! Akdeniz Belediye Meclisi'ndeki HDP'liler İstiklal Marşını okumadı

Mersin'de Akdeniz Belediye Meclisi'nde İstiklal Marşı'nın okunuşu sırasında tüm meclis üyeleri ayağa kalkarak hazır ola geçti. Bu sırada bazı HDP'li meclis üyelerinin bundukları yerlerde ayağa kalkmasına rağmen marşı okumaması dikkat çekti. Sabah'ın haberine göre kameralara yansıyan anlarda dudaklarını bile oynatmayan bazı HDP'liler İstiklal Marşını okumadı. HDP'li Meclis üyesi ve Divan Katibi Gülçin Demir ise İstiklal Marşı'nı okumayışına dini vecibelerinden ötürü kürsüde şarkı söyleyemeyeceği savunmasını yaptı. CHP'li meclis üyeleri ise konuya sessiz kalarak, HDP'ye olan teslimiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.
"HDP'LİLER İSTİKLAL MARŞI OKUMUYOR, CHP'LİLER BUNU YUTUYOR"
Akdeniz Belediye Meclisinin Eylül Ayı 2. oturumunda dilek ve temenniler bölümünde MHP'li meclis üyesi Tufan Nenni söz alarak Akdeniz'de bir tiyatro oynandığını savundu. Nenni, "Burada bir tiyatro oynanıyor. CHP'nin Akdeniz'deki tek görevi HDP'nin destekçisi olmak. Akdeniz'de Vahap Seçer'e bir laf söylenirse bunları engellemek. Başka bir icraatları yok. Sizler 'Atatürk'ün askerleri olarak çıktığınız yolu Abdullah Öcalan'ın hevalleri olarak bitirdiniz'. İstiklal Marşı okunmuyor, gözümüzün içine baka baka siz bunu gururla izliyorsunuz. Yazıklar olsun size yok öyle bir dünya. Ey CHP'liler şurada seçtiğiniz insanlar İstiklal Marşı okumuyor, gözünüze bakarak. Siz bunu yutuyorsunuz." dedi.
"İSTİKLAL MARŞI'NIN OKUNMASINDAN AR DUYANLAR CHP'LİLERİN OYU İLE AKDENİZ'İ TEMSİL EDİYOR"
MHP'li Meclis üyesi Tufan Nenni'nin açıklamaları üzerine CHP'li meclis üyeleri Nenni'nin üzerine yürüdü. Başkan Gültak'ta meclis üyelerini sakin olmadan yönünde uyardı. Sükûnet sağlanamayınca Başkan Gültak meclise ara verdi. Öğleden sonraki oturumda ise yine gerginlik çıktı. MHP'li Nenni, İstiklal Marşı okumayanların ve istiklal Marşı'nın okunmasından ar duyanların CHP'lilerin oyu ile Akdeniz'i temsil ettiğini öne sürerek isyanının buna olduğunu söyledi.