Başkan Erdoğan: Büyük Türkiye silüeti ufukta gözüktü

Recep Tayyip Erdoğan , Külliye'de işçilerle bir araya geldi.potansiyeline milletimizin çalışkanlığına güvenerek çıtayı sürekli daha yükseğe çıkarıyoruz. Türkiye, son 19 yılda istihdam sayısını 9.5 milyon artırdı.

hedeflerimizde her alanda olduğu gibi çalışanların gelir seviyesini en üst seviyeye çıkarmayı planladık.en büyük 10 ekonomiden biri haline getireceğiz' derken, bunu şu veya bu kesim için değil, işçiden memura, esnaftan emekliye her kesim için söylüyoruz.Türkiye silüeti ufukta gözükmüştür. İnşallah asırlık kayıplarımızı telafi ettiğimiz dönemin eşiğindeyiz. Bu buluşmayı, bu kararlılığın, azmin, dirayetin tüm dünyada ilanı olarak görüyorum.