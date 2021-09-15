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    Başkan Erdoğan: Büyük Türkiye silüeti ufukta gözüktü

    Başkan Erdoğan, “Büyük Türkiye silüeti ufukta gözüktü. İstihdam ve büyümede salgın öncesi dönemin üzerine çıktık. Türkiye büyüdükçe vatandaşımızın refah seviyesi artacak” dedi.

    Sılüet gözüktü
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de işçilerle bir araya geldi.

    Önemli mesajlar verdi:

    Ülkemizin potansiyeline milletimizin çalışkanlığına güvenerek çıtayı sürekli daha yükseğe çıkarıyoruz. Türkiye, son 19 yılda istihdam sayısını 9.5 milyon artırdı.



    2023 hedeflerimizde her alanda olduğu gibi çalışanların gelir seviyesini en üst seviyeye çıkarmayı planladık.

    'Ülkemizi en büyük 10 ekonomiden biri haline getireceğiz' derken, bunu şu veya bu kesim için değil, işçiden memura, esnaftan emekliye her kesim için söylüyoruz.



    Büyük Türkiye silüeti ufukta gözükmüştür. İnşallah asırlık kayıplarımızı telafi ettiğimiz dönemin eşiğindeyiz. Bu buluşmayı, bu kararlılığın, azmin, dirayetin tüm dünyada ilanı olarak görüyorum.

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