AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. Canlı yayına çıkan Çelik hakkında Ömer Çelik kimdir, evli mi? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik nereli, kaç yaşında? soruları yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Çelik Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Avrupa Birliği Bakanlığı görevlerini yürütmüştür. İşte Çelik'in özel hayatı ve siyasi geçmişi...
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK KİMDİR, EVLİ Mİ, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?
15 Haziran 1968 Adana doğumlu olan Ömer Çelik, 2013 ve 2015 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı görevini üstlenmiştir. Çelik, ilk defa 2002 Türkiye genel seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adana milletvekili olarak meclise girmiştir.
Daha sonra da 24 Mayıs 2016 tarihinde kurulan 65. Türkiye Hükûmeti'nde Avrupa Birliği Bakanı olarak yer almıştır.
Adana Motor Teknik Lisesi'nde başladığı lise öğrenimini Adana Erkek Lisesi'nde tamamlayan Ömer Çelik, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olmuştur ve aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Türkiye'de çoğulculuğun yeni görünümleri (Son dönemdeki çoğulcu toplum modeli tartışmaları) başlıklı yüksek lisans tezini yazarak 1998 yılında yüksek lisansını tamamlamıştır.
Daha sonra bir süre siyaset bilimci ve gazeteci olarak çalışan Ömer Çelik, Bilgi ve Hikmet dergisinin Ankara Sorumlusu olarak görev yaptı ve çeşitli dergilerde yazılar yayınladı. Yeni Yüzyıl, Yeni Şafak ve Star gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.
Ömer Çelik, siyasi kariyerine Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AK Parti) katılarak başladı. İlk defa 2002 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti Adana milletvekili olarak meclise girdi. NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyeliği görevinde bulundu. 2007 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar AK Parti Adana milletvekili olarak meclise girdi. Türkiye–Amerika Birleşik Devletleri Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı seçildi. 2011 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar meclise girdi.
2002–2013 yılları arasında Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi danışmanı olarak görev yaptı. 2010 yılında AK Parti Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına seçildi.
Ömer Çelik, halen bekardır.