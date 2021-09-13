Ömer Çelik kimdir, evli mi? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik nereli, kaç yaşında?

Daha sonra da 24 Mayıs 2016 tarihinde kurulan 65. Türkiye Hükûmeti'nde Avrupa Birliği Bakanı olarak yer almıştır.

Adana Motor Teknik Lisesi'nde başladığı lise öğrenimini Adana Erkek Lisesi'nde tamamlayan Ömer Çelik, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olmuştur ve aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Türkiye'de çoğulculuğun yeni görünümleri (Son dönemdeki çoğulcu toplum modeli tartışmaları) başlıklı yüksek lisans tezini yazarak 1998 yılında yüksek lisansını tamamlamıştır.

Daha sonra bir süre siyaset bilimci ve gazeteci olarak çalışan Ömer Çelik, Bilgi ve Hikmet dergisinin Ankara Sorumlusu olarak görev yaptı ve çeşitli dergilerde yazılar yayınladı. Yeni Yüzyıl, Yeni Şafak ve Star gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.