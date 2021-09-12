BioNTech'in ortağı Pfizer'den bomba koronavirüs aşısı itirafı! Kararlı Türkleri durduramadılar



Pfizer'in viral aşılar için başkan yardımcısı ve baş bilim sorumlusu Dr Phil Dormitzer BioNTech'in kurucuları Dr Uğur Şahin ve eşi Dr Özlem Türeci ile aralarında geçen görüşmeyi ilk defa kamuoyu ile paylaştı.



İngiliz The Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, Pfizer, yöneticileri virüsün hızla kontrol altına alınacağını düşündüğü için başlangıçta bir koronavirüs aşısı geliştirme teklifini geri çevirdi.