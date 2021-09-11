SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere haftalık vaka durumu paylaştı. Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 156,95, Ankara'da 242,61 İzmir'de 45,58 oldu.
Bakan Koca, Twitter'dan paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi
"VAKA SAYISI NEYDİ?"
"28 Ağustos-3 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz.
EN ÇOK ARTAN İLLER
28 Ağustos-3 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: