Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.09.2021 12:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.09.2021 12:34
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı

    Son dakika haberleri... Sağlık bakanı Fahrettin Koca 28 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı. Buna göre Geçtiğimiz haftaya göre vaka sayısı en çok artan illerimiz; Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli, Bartın oldu.

    İllere göre haftalık vaka durumu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere haftalık vaka durumu paylaştı. Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 156,95, Ankara'da 242,61 İzmir'de 45,58 oldu.

    Bakan Koca, Twitter'dan paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi

    "VAKA SAYISI NEYDİ?"
    "28 Ağustos-3 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz.

    EN ÇOK ARTAN İLLER
    28 Ağustos-3 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ:

        Kayseri,

        Elazığ,

        Karaman,

            Bolu,

            Malatya,

            Kırşehir,

                Yozgat,

                Kırıkkale,

                Tunceli,
                    Köpeğin üzerinden defalarca geçti
                    Haberler Güncel SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı
                        SON DAKİKA