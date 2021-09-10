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    • 10.09.2021 08:44
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    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Maripov ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı ve KEK Eşbaşkanı Ulukbek Maripov ile görüştü. Gösterdikleri misafirperverlikten ötürü Maripov'a teşekkür eden Oktay ise "Biz ata yurdumuzdayız. Burada kendimizi misafir olarak görmüyoruz." diye konuştu.

    Fuat Oktay’dan kritik görüşme!

    Türkiye-Kırgızistan Karma Ekonomik Komisyonu 10'uncu Toplantısı'nın yapılacağı Ala- Arça Devlet Konutu'nda bir araya gelen Oktay ve Maripov ikili baş başa görüşme gerçekleştirdi.

    Görüşmeye, Kırgızistan Ticaret ve Dışişleri Bakanlığı heyetleri ile Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan katıldı.

    Maripov, Oktay'a gerçekleştirdikleri ziyaret dolayısıyla teşekkür ederek "Hoş geldiniz" dedi.

    Gösterdikleri misafirperverlikten ötürü Maripov'a teşekkür eden Oktay ise "Biz ata yurdumuzdayız. Burada kendimizi misafir olarak görmüyoruz." diye konuştu.

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    Haberler Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Maripov ile görüştü
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