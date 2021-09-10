Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Batı dünyası Aylan bebekten ders çıkarmadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi tarafından düzenlenen "Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu"na video mesaj gönderdi:



Ege Denizi, tarih boyunca medeniyetlerin kavşak noktasında yer almış, insanlığın ortak kültür havzalarından birisidir. Ama maalesef son yıllarda insani trajedilerle gündeme gelmektedir.







Tam 6 yıl önce minik bedeni sahile vuran Aylan bebek, dünyanın utanç vesikası olarak hafızalara kazınmıştır. Batılı ülkeler Aylan bebeğin dramından gerekli dersleri çıkarmamıştır.