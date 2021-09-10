Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Batı dünyası Aylan bebekten ders çıkarmadı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu"na gönderdiği videoda sığınmacı mesajı verdi. “Batı dünyası Aylan bebekten ders çıkarmadı” dedi.

    Aylan bebek ders olsun

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi tarafından düzenlenen "Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu"na video mesaj gönderdi:

    Ege Denizi, tarih boyunca medeniyetlerin kavşak noktasında yer almış, insanlığın ortak kültür havzalarından birisidir. Ama maalesef son yıllarda insani trajedilerle gündeme gelmektedir.



    Tam 6 yıl önce minik bedeni sahile vuran Aylan bebek, dünyanın utanç vesikası olarak hafızalara kazınmıştır. Batılı ülkeler Aylan bebeğin dramından gerekli dersleri çıkarmamıştır.



    Türkiye, Suriye kaynaklı göçün engellenmesine yönelik verdiği olağanüstü mücadelede tek başına bırakılmıştır.

    Mülteci krizi, iki Türkiye- Yunanistan arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine vesile olabilecekken, bu tarihi fırsat heba edilmiştir.

    Komşumuz Yunanistan'dan hak ve menfaatlerimize saygı göstermesini, eylemlerden kaçınmasını bekliyoruz.



    Başkan Erdoğan, "Tarihte olduğu gibi bugün de Ege Denizi'nin gerilim ve çekişmeden ziyade dostlukla anılmasını arzu ediyoruz. Bu anlayışla gerilimi artıran taraf olmadık" dedi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Millet İttifakı bozulabilir
    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Batı dünyası Aylan bebekten ders çıkarmadı
        SON DAKİKA