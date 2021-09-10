Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Batı dünyası Aylan bebekten ders çıkarmadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi tarafından düzenlenen "Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu"na video mesaj gönderdi:
Ege Denizi, tarih boyunca medeniyetlerin kavşak noktasında yer almış, insanlığın ortak kültür havzalarından birisidir. Ama maalesef son yıllarda insani trajedilerle gündeme gelmektedir.
Tam 6 yıl önce minik bedeni sahile vuran Aylan bebek, dünyanın utanç vesikası olarak hafızalara kazınmıştır. Batılı ülkeler Aylan bebeğin dramından gerekli dersleri çıkarmamıştır.
Türkiye, Suriye kaynaklı göçün engellenmesine yönelik verdiği olağanüstü mücadelede tek başına bırakılmıştır.
Mülteci krizi, iki Türkiye- Yunanistan arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine vesile olabilecekken, bu tarihi fırsat heba edilmiştir.
Komşumuz Yunanistan'dan hak ve menfaatlerimize saygı göstermesini, eylemlerden kaçınmasını bekliyoruz.