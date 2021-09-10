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    • 10.09.2021 12:19
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    29 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda tam mı yarım gün mü tatil olacak?

    Gündemde tüm illerden vatandaşlar 29 Ekim resmi tatil mi? Sorusuna yanıt arıyor. Milyonlarca çalışan ve öğrenciler resmi tatillerin hangileri olduğunu ve hangi günlere denk geldiğini merak ediyor. İzin yapmak dinlenme ya da gezme planlarını uygulamak isteyenler resmi tatil günlerini değerlendiriyor. Peki 28 Ekim ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda tam mı yarım gün mü tatil olacak? 2021 yılında hafta içi mi hafta sonuna mı denk geliyor?

    takvim.com.tr
    29 Ekim resmi tatil mi?

    29 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda tam mı yarım gün mü tatil olacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 2021'in sonbahar ayları yaşanırken kalan resmi tatillerin hangileri olduğu özellikle çalışan vatandaşlar ve öğrenciler tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. İşte 29 Ekim ile ilgili tüm bilgiler...

    28 EKİM YARIM GÜN MÜ TAM GÜN MÜ TATİL?

    Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

    Cumhuriyet'in ilanı sonrası milli bayram ilan edilen 29 Ekim 1925 yılından bugüne resmi tatil olarak kutlanıyor.

    28 Ekim'den başlayarak tatil kabul edilen 29 Ekim nedeniyle bir buçuk gün tatil yapılmış oluyor. 2021 yılında 28 Ekim Peşembe, 29 Ekim Cuma gününe denk geliyor hafta sonu tatili ile birleştirilerek izin uzatılabilir.

    CUMHURİYET İLANI

    24 Temmuz 1923 yılında Lozan Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma ile birlikte yeni Türk devletinin de bağımsızlığı diğer ülkeler tarafından kabul edilmiştir. İkinci dönem TBMM toplandıktan yaklaşık 2 ay sonra tarihler 13 Ekim 1923'ü gösterdiğinde Ankara Türkiye'nin başkenti olmuştur.

        Tüm bu gelişmelerden sonra artık yeni devletin bir isminin olması ve bu devlete bir başkan tayin edilmesi gerekmekteydi. O zamana kadar Devlet Başkanlığını TBMM'nin de başkanı olan Mustafa Kemal Atatürk yapmaktaydı. Bunun yanında bazı yabancı ülkeler Türkiye'deki yeni devlet rejiminin açık bir şekilde ifade edilmesini de istiyordu. 27 Ekim 1923 yılında mecliste yaşanan bazı sıkıntılarda bu soruna acil bir şekilde çözüm getirilmesi gerektiğini ortaya koydu.

        Bu gelişmelerden sonra 29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyet resmen ilan edilmiş oldu. Cumhuriyet'in ilan edilmesi ile birlikte Egemenliğin kayıtsız ve şartsız bir biçimde millete ait olduğu ilkesi de benimsenmiştir.

        Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet'i ilan ederken yönetimin getirmiş olduğu demokratik anlayışında zamanı geldikçe uygulanmasını istiyordu. Ülkede çoğulcu demokrasinin yürürlüğe girmesi onun en büyük amaçlarından bir tanesiydi. Bu sebeple çok partili hayata geçmek için iki büyük adım da atılmıştır
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        Haberler Güncel 29 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda tam mı yarım gün mü tatil olacak?
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