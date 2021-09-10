29 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda tam mı yarım gün mü tatil olacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 2021'in sonbahar ayları yaşanırken kalan resmi tatillerin hangileri olduğu özellikle çalışan vatandaşlar ve öğrenciler tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. İşte 29 Ekim ile ilgili tüm bilgiler...
28 EKİM YARIM GÜN MÜ TAM GÜN MÜ TATİL?
Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.
Cumhuriyet'in ilanı sonrası milli bayram ilan edilen 29 Ekim 1925 yılından bugüne resmi tatil olarak kutlanıyor.
28 Ekim'den başlayarak tatil kabul edilen 29 Ekim nedeniyle bir buçuk gün tatil yapılmış oluyor. 2021 yılında 28 Ekim Peşembe, 29 Ekim Cuma gününe denk geliyor hafta sonu tatili ile birleştirilerek izin uzatılabilir.
CUMHURİYET İLANI
24 Temmuz 1923 yılında Lozan Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma ile birlikte yeni Türk devletinin de bağımsızlığı diğer ülkeler tarafından kabul edilmiştir. İkinci dönem TBMM toplandıktan yaklaşık 2 ay sonra tarihler 13 Ekim 1923'ü gösterdiğinde Ankara Türkiye'nin başkenti olmuştur.