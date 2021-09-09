Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan ve Rum yönetimine sert tepki: Bunlar boş hayaller

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu"nda konuştu.
Bakan Akar'ın konuşmaları şöyle:
Yunanistan, karasularını 12 mile çıkarma hayalleriyle hava sahasını daha da genişletme peşindedir. Bunların boş hayaller olduğu görülmeli, bilinmelidir.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) Eğitim Bakanlığının, orta eğitim öğretmenlerinden, "Oxford Discover Futures 3 Workbook" isimli kitabı öğrencilere dağıtmadan önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bölümün yer aldığı 36'ncı sayfasını "yırtmaları" yönünde talimat içeren genelge gönderdiği bildirilmişti.