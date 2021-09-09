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    • 09.09.2021 15:23
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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan ve Rum yönetimine sert tepki: Bunlar boş hayaller

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İzmir’de 'Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, Rum kesiminin Atatürk kitabıyla ilgili verdiği skandal talimata tepki gösterdi. Akar, "Çarpık ve düşmanca zihniyetin bir örneği. Şiddetle reddediyor ve şiddetle kınıyoruz." dedi. Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkararak hava sahasını genişletme planlarına tepki gösteren Akar, "Bunların boş hayaller olduğu görülmeli, bilinmelidir" ifadelerini kullandı. Haberin detayları...

    Bakan Akar’dan Yunanistan ve Rum yönetimine sert tepki

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu"nda konuştu.

    Bakan Akar'ın konuşmaları şöyle:

    Yunanistan, karasularını 12 mile çıkarma hayalleriyle hava sahasını daha da genişletme peşindedir. Bunların boş hayaller olduğu görülmeli, bilinmelidir.

    KKTC'nin ruhsat verdiği ve kendi deniz yetki alanlarımızda bulunan bölgelerdeki faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.

    RUM KESİMİ'NE ATATÜRK TEPKİSİ

    Çarpık ve düşmanca zihniyetin yeni bir örneğidir. Şiddetle reddediyor, kınıyoruz.

    NE OLMUŞTU?

    Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) Eğitim Bakanlığının, orta eğitim öğretmenlerinden, "Oxford Discover Futures 3 Workbook" isimli kitabı öğrencilere dağıtmadan önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bölümün yer aldığı 36'ncı sayfasını "yırtmaları" yönünde talimat içeren genelge gönderdiği bildirilmişti.

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    Haberler Güncel Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan ve Rum yönetimine sert tepki: Bunlar boş hayaller
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