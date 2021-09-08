Sosyal medyaya yeni model arayışı! AK Parti raporu hazırladı

AK Parti, birçok ülkenin bugüne kadar yaptığı sosyal medya düzenlemeleriyle ilgili önemli bir rapor hazırladı. Dünyada yaklaşık 4,5 milyar sosyal medya kullanıcısının olduğu, dünya nüfusunun ise yüzde 53,6'sının sosyal medyayı aktif kullandığı aktarılan raporda, İrlanda, Almanya, Avustralya, Rusya ve Çin'de sosyal medya şirketlerine yönelik uygulanan yaptırımlar sıralandı.

Raporda, İrlanda'da WhatsApp'a 225 milyon avro para cezası kesildiği belirtilirken, 2020 sonu itibarıyla WhatsApp ve Instagram hakkında 14 ayrı soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Yine, İrlanda'da WhatsApp'tan bir dizi belirli düzenleyici eylemde bulunarak faaliyetlerini Avrupa Birliği (AB) kurallarıyla uygun hâle getirmesi istendi.