Çok sevilen yemeklerden olan somon balığı sofralarda sıklıkla yer verilir. TV8'in ilgiyle izlenen yarışması Masterchef Türkiye'de somon balığı yemeği yapan yarışmacılar şeflerin beğenisine sundu. İzleyiciler ise pratik ve lezzetli Masterchef somon pişirme teknikleri ve tarifi hakkında araştırmalara başladı. Peki, Somon gravlax nasıl pişirilir? Asitte somon pişirme yöntemleri neler? MasterChef somon pişirme teknikleri!
Somon Gravlax Tarifi İçin Malzemeler
800 gr derisi üstünde somon fileto
260 gr şeker (1 su bardağı)
180 gr tuz (3/4 (bir yarım+bir çeyrek) su bardağı)
1 yemek kaşığı hardal tohumu
1 yemek kaşığı kişniş tohumu
1 yemek kaşığı beyaz biber
1 demet dereotu
1 adet limonun zesti (Kabuğu)
1 adet portakalin zesti
Somon Gravlax Tarifi Yapılışı
Somonu 2 eşit fileto parçaya bölün ve tüm kılçıkları ayıklayın. Dereotu hariç tüm malzemeleri karıştırın. Baharatları havanda ezin.
2 somon filetoya da bu karışımı sürün. Dereotunu yıkayıp kurutup iri şekilde doğrayın. İki filetoya bolca serpin. Filetoları üst üste bir kaba alın (iç kısımları üst üste gelecek)
Üzerine strech film serip üstüne ağırlık yerleştirin. 2 gün buzdolabında bekletin. Günde bir sefer birikecek olan suyu dökün.
Hazır olduğunda üzerindeki karışımı atın ve çok keskin bi bıçak ile çok ince dilimler doğrayın. Kanapelerde, kreplerde ve salatalarda kullanabilirsiniz.