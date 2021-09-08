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    • 08.09.2021 23:29
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    Somon gravlax nasıl pişirilir? Asitte somon pişirme yöntemleri neler? MasterChef somon pişirme teknikleri!

    TV8’in ilgiyle izlenen yarışması Masterchef Türkiye’de somon balığı yemeği yapan yarışmacılar şeflerin beğenisine sundu. İzleyiciler ise pratik ve lezzetli Masterchef somon pişirme teknikleri ve tarifi hakkında araştırmalara başladı. Somon balığı, yağ asitleri, omega-3 ve kalp damar hastalıklarını engellemek için vücudun gereksinimi olan B12 gibi vitaminleri içermektedir. Peki, Somon gravlax nasıl pişirilir? Asitte somon pişirme yöntemleri neler? MasterChef somon pişirme teknikleri!

    takvim.com.tr
    Somon gravlax nasıl pişirilir? MasterChef somon pişirme teknikleri!

    Çok sevilen yemeklerden olan somon balığı sofralarda sıklıkla yer verilir. TV8'in ilgiyle izlenen yarışması Masterchef Türkiye'de somon balığı yemeği yapan yarışmacılar şeflerin beğenisine sundu. İzleyiciler ise pratik ve lezzetli Masterchef somon pişirme teknikleri ve tarifi hakkında araştırmalara başladı. Peki, Somon gravlax nasıl pişirilir? Asitte somon pişirme yöntemleri neler? MasterChef somon pişirme teknikleri!

    Somon Gravlax Tarifi İçin Malzemeler

    800 gr derisi üstünde somon fileto

    260 gr şeker (1 su bardağı)

    180 gr tuz (3/4 (bir yarım+bir çeyrek) su bardağı)

    1 yemek kaşığı hardal tohumu

    1 yemek kaşığı kişniş tohumu

    1 yemek kaşığı beyaz biber

    1 demet dereotu

    1 adet limonun zesti (Kabuğu)

    1 adet portakalin zesti

    Somon Gravlax Tarifi Yapılışı

    Somonu 2 eşit fileto parçaya bölün ve tüm kılçıkları ayıklayın. Dereotu hariç tüm malzemeleri karıştırın. Baharatları havanda ezin.
    2 somon filetoya da bu karışımı sürün. Dereotunu yıkayıp kurutup iri şekilde doğrayın. İki filetoya bolca serpin. Filetoları üst üste bir kaba alın (iç kısımları üst üste gelecek)
    Üzerine strech film serip üstüne ağırlık yerleştirin. 2 gün buzdolabında bekletin. Günde bir sefer birikecek olan suyu dökün.
    Hazır olduğunda üzerindeki karışımı atın ve çok keskin bi bıçak ile çok ince dilimler doğrayın. Kanapelerde, kreplerde ve salatalarda kullanabilirsiniz.

        Somon Balığı Nasıl Soslanır?

        Somon balığının yağlı olan bir balık türüdür. Bu nedenle en çok uygulanmakta olan marine metodu limon aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Tuz, limon suyu ve zeytinyağı bir kap içinde karıştırılıp buzdolabı içerisinde yarım saat boyunca dinlendirilmesi yeterli olmaktadır.

        Somon Balığı Fırında Nasıl Pişirilir?

        Somon balığının fırında pişirilmesi için ilk olarak sarımsaklar dövülür. Zeytinyağı ve limon suyu ilave edilerek karıştırılır. Marinasyon sosu, balıkların üzerine dökülür ve üzeri streç film ile kapatılır. Daha sonra buzdolabında bir saat bekletilir. Fırın tepsisinin üstüne yağlı kağıt serilir. Sostan çıkarılan somonlar yağlı kağıdın üstüne yerleştirilir. Fırın ise 200 dereceye ayarlanır. Kontrollü bir şekilde 15 ile 20 dakika boyunca pişirilir. İncecik doğranmış olan dereotu ve dilim limon ile servis edilir.

        Somon Balığı Tavada Nasıl Pişirilir?

        Somon fileto ya da dilimleri güzel bir şekilde yıkadıktan sonra suyu süzülür. Pişirme esnasında yağ sıçramasını önlemek için kağıt havlu yardımıyla iyice kurulanması gerekmektedir. Tuz ve karabiber serpilerek el ile her tarafına yedirilir. Tavaya bir yemek kaşığı zeytinyağı koyulur ve balıklar yerleştirilir. Şayet fileto hazırlanıyorsa ve derisi alınmamış ise ilk olarak derisi alta gelecek biçimde pişirme işlemine başlanır. Orta ateşte pişirilince balık fazla olan yağını salmaya başlayacaktır. 5-6 dakika sonra balığın rengine dönmeye başladığında piştiğini anlaşılmaktadır. Öbür tarafını çevirip yaklaşık olarak 4-5 dakika kadar pişirilir. Limon, yeşillik ve domates ile birlikte servis yapılabilir.
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