Somon gravlax nasıl pişirilir? Asitte somon pişirme yöntemleri neler? MasterChef somon pişirme teknikleri!

Somon Balığı Nasıl Soslanır?

Somon balığının yağlı olan bir balık türüdür. Bu nedenle en çok uygulanmakta olan marine metodu limon aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Tuz, limon suyu ve zeytinyağı bir kap içinde karıştırılıp buzdolabı içerisinde yarım saat boyunca dinlendirilmesi yeterli olmaktadır.

Somon Balığı Fırında Nasıl Pişirilir?

Somon balığının fırında pişirilmesi için ilk olarak sarımsaklar dövülür. Zeytinyağı ve limon suyu ilave edilerek karıştırılır. Marinasyon sosu, balıkların üzerine dökülür ve üzeri streç film ile kapatılır. Daha sonra buzdolabında bir saat bekletilir. Fırın tepsisinin üstüne yağlı kağıt serilir. Sostan çıkarılan somonlar yağlı kağıdın üstüne yerleştirilir. Fırın ise 200 dereceye ayarlanır. Kontrollü bir şekilde 15 ile 20 dakika boyunca pişirilir. İncecik doğranmış olan dereotu ve dilim limon ile servis edilir.