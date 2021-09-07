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    • 07.09.2021 08:59
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    Son dakika: Ankara'da FETÖ operasyonu: Sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin 25 kişi hakkında gözaltı kararı

    Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılı hakim ve savcılık sınav sorularının sızdırılmasına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, 25 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

    FETÖ’nün sınav fareleri yakalandı!

    Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sorulara erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

    Bu kapsamda, sınav sorularını alarak hakim ve savcı olan ve daha önce meslekten ihraç edilen 20 kişi ile soruların dağıtılmasına aracılık eden 5 kişi hakkında Ankara merkezli 18 ilde operasyon başlatıldı.

    Açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Ankara'da FETÖ operasyonu: Sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin 25 kişi hakkında gözaltı kararı
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