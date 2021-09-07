DGS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak 2021? DGS ek tercih var mı? Ek yerleştirme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

DGS tercih başvurularının bugün sona ermesiyle beraber ek tercih süreci öğrenciler tarafınca sorgulanmaya başlandı. 2021 DGS sınavına giren yüz binlerce aday imtihan neticelerinin açıklanmasıyla birlikte üniversite tercih başvuru sürecine başlamıştı. Bugün nihayetlenen tercih müracaat sürecinin ardından herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar DGS ek tercihleri için araştırmalara başladı. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, DGS'ye girmiş ve DGS merkezi yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Peki, DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak? DGS ek yerleştirme başvurusu nasıl yapılır? İşte tüm detaylar!
DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Dikey Geçiş Sınavı'nda ek tercih sürecinin üniversitelerin açılması akabinde gerçekleşmesi bekleniyor. Konuyla ilgili ÖSYM'nin herhangi bir açıklama yapması halinde detaylar haberimizde yer alacak.
DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır. Ek yerleştirme için tercih ücreti 20,00 TL'dir.