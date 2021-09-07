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    • 08.09.2021 09:18
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    DGS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak 2021? DGS ek tercih var mı? Ek yerleştirme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

    DGS ek tercih süreci için araştırmalar hız kazanmaya başladı. Bugün sona eren DGS tercih başvurularının ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İlk tercihlerde üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler ek tercih hakkı olup olmadığını öğrenmek istiyor. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, DGS'ye girmiş ve DGS merkezi yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Peki, DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? DGS ek tercihler nasıl yapılır? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    DGS ek tercih var mı? DGS ek tercihler ne zaman başlayacak 2021?

    DGS tercih başvurularının bugün sona ermesiyle beraber ek tercih süreci öğrenciler tarafınca sorgulanmaya başlandı. 2021 DGS sınavına giren yüz binlerce aday imtihan neticelerinin açıklanmasıyla birlikte üniversite tercih başvuru sürecine başlamıştı. Bugün nihayetlenen tercih müracaat sürecinin ardından herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar DGS ek tercihleri için araştırmalara başladı. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, DGS'ye girmiş ve DGS merkezi yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Peki, DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak? DGS ek yerleştirme başvurusu nasıl yapılır? İşte tüm detaylar!

    DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Dikey Geçiş Sınavı'nda ek tercih sürecinin üniversitelerin açılması akabinde gerçekleşmesi bekleniyor. Konuyla ilgili ÖSYM'nin herhangi bir açıklama yapması halinde detaylar haberimizde yer alacak.

    DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

    Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır. Ek yerleştirme için tercih ücreti 20,00 TL'dir.

        DGS'DE EK TERCİH VAR MI?

        DGS Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, DGS'ye girmiş ve DGS merkezi yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.

        DGS 1. TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM DGS yerleştirme sonuçları için resmi bir tarih açıklamadı. Ancak 25 Eylül - 02 Ekim 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 DGS tercihleri 5 gün sonra 7 Ekim tarihinde açıklanmıştı. Bu sene de 7 Eylül 2021 tarihinde son bulacak tercihlerin ardından 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
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        Haberler Güncel DGS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak 2021? DGS ek tercih var mı? Ek yerleştirme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
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