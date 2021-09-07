DGS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak 2021? DGS ek tercih var mı? Ek yerleştirme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

DGS'DE EK TERCİH VAR MI?

DGS Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, DGS'ye girmiş ve DGS merkezi yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.

DGS 1. TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM DGS yerleştirme sonuçları için resmi bir tarih açıklamadı. Ancak 25 Eylül - 02 Ekim 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 DGS tercihleri 5 gün sonra 7 Ekim tarihinde açıklanmıştı. Bu sene de 7 Eylül 2021 tarihinde son bulacak tercihlerin ardından 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.