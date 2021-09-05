SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı: 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar 18 bin 455 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nca, "Son bir ayda yurt içi ve sınır ötesinde 6'sı büyük, 16'sı orta çaplı olmak üzere toplam 22 operasyon icra edilmiştir. 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar toplam 18 bin 455, bu yılın başından itibaren ise 1865 terörist etkisiz hale getirilmiştir" açıklaması yapıldı.
MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan Subayı Hava Muhabere Binbaşı Pınar Kara, bakanlıkta düzenlediği bilgilendirme toplantısında, FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla devam etiğini vurguladı. Kara, "Bu kapsamda son bir ayda yurt içi ve sınır ötesinde 6'sı büyük, 16'sı orta çaplı olmak üzere toplam 22 operasyon icra edilmiştir. 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar toplam 18 bin 455, bu yılın başından itibaren ise bin 865 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 23 Nisan'da başlayan ve Irak'ın kuzeyinde Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde eş zamanlı olarak icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında bugüne kadar toplam 244 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Ayrıca, 300'e yakın mağara, sığınak, 600'den fazla mayın, el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edilmiş; çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" dedi.
'İRAN SINIRINDA İLAVE TEDBİRLER ALINDI'
Binbaşı Kara, Afganistan'daki son gelişmelerle birlikte İran sınırında olası bir hareketliliğe karşı alınan tedbirlerim gözden geçirildiğini ve ilave tedbirler alındığını belirterek, "İran sınır hattında 2019 yılında yasadışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan 74 bin 447 şahıs engellenmiş, 5 bin 16 şahıs yakalanmış; 2020 yılında 127 bin 434 şahıs engellenmiş, 185 şahıs yakalanmış, 2021 yılında ise 68 bin 353 şahıs engellenmiş, bin 78 şahıs yakalanmıştır. Alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde son bir ayda, tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 bin 769 şahıs yakalanmış, 25 bin 186 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yakalanan bu şahısların 54'ü FETÖ olmak üzere toplam 75'i teröristir. Yine bu dönemde icra edilen operasyonlarda; 39 bin 400 paket sigara, 307 kilogram uyuşturucu, 108 cep telefonu ve 11 adet muhtelif silah ele geçirilmiştir. Son dönemde ele geçirilen malzemelerde özellikle elektronik malzeme ve uyuşturucuda artış olduğu gözlemlenmektedir" diye konuştu.
'AFGANİSTAN'DAN 1129 SİVİL VATANDAŞIN TAHLİYESİ YAPILMIŞTIR'
Binbaşı Kara, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2002 yılından bu yana BM, NATO ve ikili anlaşmalar kapsamında Afganistan'da 20 yıl ve Uluslararası Hamid Karzai Havaalanının güvenli ve uluslararası standartlarda işletilmesi sorumluluğunu ise 6 yıl başarılı bir şekilde yürüttüğünü belirterek, "15 Ağustos'ta Kabil'de yaşanan gelişmeler yerel halkta paniğe neden olmuş, ülkeyi terk etmek isteyen on binlerce kişi Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'na yığılmıştır. Hamid Karzai Havaalanında yaşanan karmaşaya diğer ülkeler ile birlikte müdahale edilmiş, havaalanında güvenlik sağlanarak faaliyetlerin yürütülmesi sağlanmıştır. Bu süreçte askeri uçaklarımız ile bin 129 sivil vatandaşın tahliyesi yapılmıştır. Yapılan görüşmeler, mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek TSK unsurlarımızın tahliyesine karar verilmiştir. Afganistan'da kendisine tevdi edilen görevi başarıyla yerine getiren personelimizin ve malzemelerimizin tahliyesine 25 Ağustos tarihinde başlanmış, 48 saatten kısa sürede, 27 Ağustos'ta tamamlanmıştır. Ayrıca diğer ülke vatandaşlarının tahliyesine de gerekli destek sağlanmıştır. Kabil havaalanındaki yoğunluk ve gerginliğe rağmen tahliyenin kısa sürede ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi TSK'nın etkinliğini ve gücünü dünyaya bir kez daha göstermiştir" ifadesini kullandı.
'105 TERÖRİST ETKİSİZ HÂLE GETİRİLMİŞTİR'
Pınar Kara, Suriye harekât alanlarında terörden arındırılan bölgelerde çalışmaların devam ettiğini söyleyerek, "Ayrıca, güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimleri birliklerimiz tarafından engellenmektedir. Bu kapsamda, son bir ayda Suriye harekât alanlarında kahraman komandolarımız tarafından, DEAŞ terör örgütü mensupları dâhil olmak üzere 105 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Bölgede masum ve mazlumları gözeterek Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.
Kara ayrıca, "Türkiye ve Azerbaycan arasında ortak çalışabilirliğin sağlanması, eğitim planlaması, yönetimi ve icra esaslarının uyumlu hale getirilmesine yönelik 'Kardeş Tugay' projesi başlatılmıştır. Halihazırda Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeli ile birlikte TSK bünyesinde ortak tatbikat ve eğitim faaliyetlerine devam edilmektedir. 'İki devlet, tek millet' anlayışıyla kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğumuz Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin haklı davalarında bundan sonra da tüm imkanlarımızla yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.