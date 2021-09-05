SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı: 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar 18 bin 455 terörist etkisiz hale getirildi





YUNANİSTAN'IN İHLALLERİ

Kara, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Ege'de, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam ettiğini vurguladı. Kara, şunları kaydetti: "Yunanistan, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde yaptığımız tüm çağrılara rağmen uluslararası anlaşmalara aykırı olarak Gayri Askeri Statüdeki Doğu Ege Adaları'nın statüsünü bozan eylemlerine devam etmektedir.Adalara konuşlandırdığı askeri birlik ve gemilerle, bu birlik ve gemilere yaptığı üst düzey ziyaretlerle iyi komşuluk ilişkilerine uygun olmayan ve uluslararası hukuka aykırı devlet uygulamalarını sürdürmektedir. 2021 yılı başından itibaren Gayri Askeri Statüdeki Adalarda 790 gemi ihlalinin yanı sıra 206 hava sahası ihlali, 27 karasuyu ihlali, 95 hava aracı tacizi ile uluslararası hukuka aykırılığın Gayri Askeri Statüdeki Adalarla sınırlı kalmadığı, Yunanistan'ın sorunları barışçıl yöntemlerle diyalog yoluyla çözmek yerine gerilimi tırmandıran ve yeni gerilimler üreten bir politika izlediği açıkça görülmektedir. Yunanistan ayrıca Atina Mutabakatı hilafına moratoryum ihlallerini sürdürmektedir. Türkiye; Yunanistan'ın bu girişimlerine karşı uluslararası hukuktan kaynaklı hak, alaka ve menfaatlerini korumayı kararlılıkla ve tavizsiz sürdürecektir. Gayretlerimiz ve samimi yaklaşımımız sayesinde bir yandan istişari görüşmeler yürütülürken diğer taraftan NATO'da ayrıştırma usulleri görüşmeleri icra edilmekte, bunların yanısıra dördüncüsü Ankara'da gerçekleştirilecek olan Güven Artırıcı Önlemler Toplantısının planlama ve koordinasyon faaliyetleri Yunanistan tarafıyla devam etmektedir. Türkiye milyonlarca mazlum göçmene uluslararası hukukun getirdiği yükümlülükler ve her şeyden daha önemlisi, insanlığın ve medeniyetin bir gereği olarak kucak açmıştır. Buna karşın, Yunanistan göçmenleri kötü muamelelerle geri itmeye devam etmektedir. Nitekim bu husus AB Komisyonu tarafından da tespit edilerek Yunanistan Sahil Güvenliği için talep edilen finansman desteği reddedilmiştir."



'KIBRIS BİZİM MİLLİ MESELEMİZDİR'

Pınar Kara, bir diğer önemli hususun da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adadaki durumunun olduğunu belirterek, "Bugüne kadar denenmiş ve bir sonuç alınamayacağı tüm taraflarca görülmüş yöntemlerle bir çözümün mümkün olmadığı ve Kıbrıs'ta eşit, egemen ve bağımsız iki devletin bulunduğu kabul edilmeden müzakerelerin ilerleyemeyeceği açıkça görülmelidir. Kıbrıs'ta egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan ve iş birliği içinde olan iki devlet tek çözümdür. Adadaki varlığımızın gerekçesi sadece Kıbrıs Türkü'nün canını korumaktır. Türk askeri varlığını adada işgalci olarak gösterme gayretleri, Kıbrıs tarihindeki Rum katliamlarının üstünü örtmediği gibi, ne Yunan ve Rum ikilisine ne de bunların destekçilerine hiçbir fayda sağlamayacaktır. Bir kez daha vurgulamak isteriz ki Kıbrıs bizim milli meselemizdir" dedi.



FETÖ İLE MÜCADELE

Kara, FETÖ ile mücadelenin yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkları sürdüğünü belirterek, "15 Temmuz 2016'dan itibaren 23 bin 931 personel ihraç edilmiş, bin 425 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir. 1 Ocak-03 Eylül 2021 tarihleri arasında; 3bin 243 personel kamu görevinden çıkarılmış, 617 emekli personelin rütbesi geri alınmış, 140 personel göreve iade edilmiş ve 12 emekli personelin rütbesi/unvanı iade edilmiştir" ifadesini kullandı.



'NOKTA OPERASYONLARIMIZ DEVAM EDECEK'

Öte yandan Bakanlık kaynakları, Gara'ya düzenlenen ve aralarında PKK terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinin de yer aldığı 7 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona yönelik soru üzerine, Mehmetçiğin terörü kaynağında yok etme stratejisini uygulamaya devam ettiğini belirtti. Bunun adımlarından birinin Pençe-Yıldırım, Pençe-Şimşek gibi harekatlar, diğerinin ise nokta operasyonları olduğunu vurgulayan kaynaklar, "Nokta operasyonlarımızı hassas şekilde gerçekleştiriyoruz. Uzun süreli istihbari faaliyetlerin sonunda yeri ve zamanı geldiğinde operasyonları sonuçlandırıyoruz. Son operasyon da bu kapsamda gerçekleştirilen bir operasyon oldu. Nokta operasyonlarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.



Afganistan'daki tahliyelerin tamamlanmasının ardından sonraki süreçte Türkiye'nin yeniden havaalanının işletilmesinde görev alıp almayacağına yönelik soru üzerine Bakanlık kaynakları, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın açık olmasının Afganistan ve uluslararası toplum için öneminin defalarca dile getirildiğini anımsattı. Kaynaklar, havalimanının son yaşanan olaylar sonrasında geldiği durum ve bundan sonrasında açık tutulması ve işletilmesine yönelik gerekli teknik sistemlerin tespit edilmesine yönelik uluslararası alanda çalışmaların olduğunu belirtti. Bu konuda basında yer alan iddiaların hatırlatılmasına yönelik kaynaklar, ilgili bakanlık ve kurumlar arasında görüşmelerin sürdüğünü aktardı.

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TÜRKİYE'DE EĞİTİM GÖREN AFGAN ASKERİ ÖĞRENCİLER

Türkiye ve Afganistan arasındaki ikili anlaşmalar kapsamında Türkiye'de eğitim alan askeri öğrencilerin durumuna ilişkin soruya da kaynaklar, "Gerek ikili gerekse NATO anlaşmaları kapsamında yurdumuza gelen Afgan askeri öğrenciler var. Bunlardan bir kısmı mezun olurken bir kısmının eğitimi sürüyor. Eğitimi devam eden askeri öğrencilerin durumuyla ilgili başlatılan çalışma devam ediyor" karşılığını verdi. ABD'nin Afganistan'ın ardından Suriye'den çıkacağına yönelik iddiaların hatırlatılması üzerine kaynaklar, iddiaları yakından takip ettiklerini, sahada bununla ilgili bir tespitlerinin bulunmadığını söyledi.