İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi ve Adalar Belediyesi Meclis Üyesi M.Dündar Tıraş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla mecliste muhalefet yaptığı gerekçesiyle üyesi olduğu CHP'den ihraç edildi.



"İLLEGAL İŞLERİ ORTAYA ÇIKARDIĞIM İÇİN..."

SABAH'ta yer alan habere göre; İBB ve Adalar Meclis Üyesi M.Dündar Tıraş "Partiye zarar gelmemesi ve yapılan illegal işleri ortaya çıkardığım için böyle bir kararın alınmasını yok hükmünde sayıyorum. Bununla ilgili gerekli itirazları Yüksek Disiplin Kurulu'na yapacağım. Bir sonuç alamazsam mahkemeye gideceğim. Kısaca bütün kanuni haklarımı kullanacağım" dedi.