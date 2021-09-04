Açıköğretim üniversite (AÖF) kayıtları başladı mı, ne zaman? 2021-2022 Üniversite kayıt evrakları ve e devlet'ten online kayıt nasıl yapılır?

Üniversite online kayıtları başladı mı? Sorusu milyonlarca öğrenci tarafından merak edilip sorgulanmaya başlandı. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteye hak kazanan kişiler için kayıt telaşı başladı. Elektronik kayıt yapan adaylar için e-kayıt işlemleri bugün itibariyle başladı, 8 Eylül'de tamamlanmış olacak. Yüz yüze yapılacak olan üniversite kayıt işlemleri ise 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Peki, Açıköğretim üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman? 2021-2022 Üniversite kayıt evrakları ve e devlet'ten online kayıt nasıl yapılır? İşte konu hakkında detaylar!
2021-2022 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların yüz yüze kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK KAYIT TARİHLERİ 2021
Üniversite kayıtları ne zaman sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlar gibi) dâhil edilmeyecektir. Üniversite kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Online(elektronik) üniversite kayıtları ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında tamamlanacak.
AÖF KAYITLARI NE ZAMAN?
YKS sonuçları sonrasında gözler kayıtlara çevrildi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), yeni kayıtları 6-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Online başvurular http://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden yapılacak. Çevrimiçi kayıt başvurusu yapmayan adayın kaydı yapılamayacak.
Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp öğretim giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacak.
Çevrimiçi başvuru ve kayıt kılavuzu ile öğrenci kılavuzuna www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi kılavuzlar bağlantısından veya aof.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabiliyor.