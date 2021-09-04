Açıköğretim üniversite (AÖF) kayıtları başladı mı, ne zaman? 2021-2022 Üniversite kayıt evrakları ve e devlet'ten online kayıt nasıl yapılır?

Üniversite online kayıtları başladı mı? Sorusu milyonlarca öğrenci tarafından merak edilip sorgulanmaya başlandı. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteye hak kazanan kişiler için kayıt telaşı başladı. Elektronik kayıt yapan adaylar için e-kayıt işlemleri bugün itibariyle başladı, 8 Eylül'de tamamlanmış olacak. Yüz yüze yapılacak olan üniversite kayıt işlemleri ise 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Peki, Açıköğretim üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman? 2021-2022 Üniversite kayıt evrakları ve e devlet'ten online kayıt nasıl yapılır? İşte konu hakkında detaylar!