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    • 04.09.2021 09:21
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    Açıköğretim üniversite (AÖF) kayıtları başladı mı, ne zaman? 2021-2022 Üniversite kayıt evrakları ve e devlet'ten online kayıt nasıl yapılır?

    YKS tercih sonuçlarının duyurulmasının hemen ardından öğrenciler kazandıları üniversiteye kayıt yaptırmak için gerekli belgeleri ve kayıt tarihleri hakkında bilgi kazanmak istiyor. Üniversiteye girmeye hak kazananlar için sıra kayıt dönemine geldi. Elektronik kayıt yapan adaylar için e-kayıt işlemleri bugün itibariyle başladı, 8 Eylül'de tamamlanmış olacak. Yüz yüze yapılacak olan üniversite kayıt işlemleri ise 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Peki, Açıköğretim üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman? 2021-2022 Üniversite kayıt evrakları ve e devlet'ten online kayıt nasıl yapılır? İşte konu hakkında detaylar!

    takvim.com.tr
    Açıköğretim üniversite AÖF kayıtları başladı mı, ne zaman? 2021-2022 Üniversite kayıt evrakları ve e devlet’ten online kayıt nasıl yapılır?

    Üniversite online kayıtları başladı mı? Sorusu milyonlarca öğrenci tarafından merak edilip sorgulanmaya başlandı. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteye hak kazanan kişiler için kayıt telaşı başladı. Elektronik kayıt yapan adaylar için e-kayıt işlemleri bugün itibariyle başladı, 8 Eylül'de tamamlanmış olacak. Yüz yüze yapılacak olan üniversite kayıt işlemleri ise 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Peki, Açıköğretim üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman? 2021-2022 Üniversite kayıt evrakları ve e devlet'ten online kayıt nasıl yapılır? İşte konu hakkında detaylar!

    2021-2022 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

    YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların yüz yüze kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

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    ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK KAYIT TARİHLERİ 2021

    Üniversite kayıtları ne zaman sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlar gibi) dâhil edilmeyecektir. Üniversite kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Online(elektronik) üniversite kayıtları ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında tamamlanacak.

    AÖF KAYITLARI NE ZAMAN?

    YKS sonuçları sonrasında gözler kayıtlara çevrildi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), yeni kayıtları 6-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

    Online başvurular http://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden yapılacak. Çevrimiçi kayıt başvurusu yapmayan adayın kaydı yapılamayacak.

    Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp öğretim giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacak.

    Çevrimiçi başvuru ve kayıt kılavuzu ile öğrenci kılavuzuna www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi kılavuzlar bağlantısından veya aof.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabiliyor.

        E-KAYIT NASIL YAPILIR?

        e-Kayıt yaptırmak isteyen adaylar, YÖK'ün e-Devlet üzerinden sunduğu birçok hizmetin yer aldığı sayfada bulunan "Üniversite e-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

        KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

        1) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

        2) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

        3) Üniversitemiz programlarına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların durumlarını belirten belge (Kayıtlı oldukları ortaöğretim kurumundan alınacaktır

        4) Adayın ÖSYS sonuç belgesinin internet çıktısı.

        5) Nüfus cüzdan fotokopisi.

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        Haberler Güncel Açıköğretim üniversite (AÖF) kayıtları başladı mı, ne zaman? 2021-2022 Üniversite kayıt evrakları ve e devlet'ten online kayıt nasıl yapılır?
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