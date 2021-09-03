Son dakika: Pencşir Taliban kontrolüne girdi! Pencşir ne demek? Pencşir nerede?

PENÇŞİR VADİSİ NEDEN ÖNEMLİ?

Pencşir Vadisi Coğrafi konumu nedeniyle oldukça stratejik bir öneme sahiptir.

Bölge, dağlık ve engebeli arazisi nedeniyle askeri operasyonlar için zorlu bir hedef olarak görülüyor.

Vadiye girişler dar bir geçitten sağlanıyor ve bu da giriş-çıkışları sınırlandırıyor.

Vadinin kontrolünü elinde bulunduran, 'karşı tarafa' askeri olarak üstünlük sağlıyor.

Dar ve uzun yapısı ile her iki yanında sarp kayalıkların bulunduğu dağlarla çevrili olan Pencşir Vadisi'nin Kabil'den geliş kısmında tek bir girişi ve bir de çıkışı bulunuyor.

Vadinin ortasından yine aynı isimdeki Pencşir Nehri geçiyor.

Başkent Kabil'in kuzeyindeki Penşir, tüm ilçeleriyle beraber henüz Taliban hakimiyetine girmeyen tek Afganistan vilayeti. Afganistan'da toplam 34 vilayet bulunuyor.

Penşir'in vilayet merkezi ve ilçelerinde büyük çoğunluğu Tacik ve Özbeklerden oluşan yaklaşık 150 bin kişi yaşıyor. Penşir, dağlık ve engebeli arazi koşulları nedeniyle ele geçirilmesi en zor bölge.

Vilayet, 80'li yıllardan bu yana önce Sovyetlere, ardından onlarca yıl Taliban'a karşı direndi.