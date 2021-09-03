Son dakika: Pencşir Taliban kontrolüne girdi! Pencşir ne demek? Pencşir nerede?

Son dakika haberine göre Afganistan'da Taliban kontrolünde olmayan son vilayet Pencşir de Taliban'ın kontrolüne geçti. Peki Pencşir ne demek? Pencşir nerede? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İşte Pencşir hakkında bilgiler...
PENCŞİR NE DEMEK?
Pencşir Vilayeti, Afganistan'ın 34 vilayetinden birisidir. 2004'te vilayet olan Pençşir 3,610 km² büyüklüğündedir. Nüfusu 128,620 kişi olan Pençşir'in yönetim merkezi Bazarak'tır. Sovyetler Birliği'e karşı savaşmış olan Tacik asıllı ünlü Afgan askeri lider Ahmet Şah Mesut Penşir Aslanı lakabını bu bölgeden almıştır.
PENCŞİR NEREDE?
Merkezi "Bazarak" olan Pencşir vilayeti, Kabil'in kuzeyinde yer alıyor.
Penşir Vadisi, Afganistan'da Başkent Kabil'in 80 kilometre kuzeyinde, Hindikuş Dağları üzerinde yer alır. Pencşir Vadisi, son 40 yılı işgaller ve iç savaşlarla geçen ülkede her zaman için direnişin kalesi oldu.