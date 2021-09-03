Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.09.2021 19:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.09.2021 20:19
    ABONE OL

    Son dakika: Pencşir Taliban kontrolüne girdi! Pencşir ne demek? Pencşir nerede?

    Gelen son dakika bilgisine göre Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban Pencşir'i de kontrolü altına aldı. Vatandaşlar yoğun olarak Pencşir ne demek? Pencşir nerede şeklinde araştırmalar yapıyor.

    takvim.com.tr
    Son dakika: Pencşir Taliban kontrolüne girdi! Pencşir ne demek? Pencşir nerede?

    Son dakika haberine göre Afganistan'da Taliban kontrolünde olmayan son vilayet Pencşir de Taliban'ın kontrolüne geçti. Peki Pencşir ne demek? Pencşir nerede? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İşte Pencşir hakkında bilgiler...

    PENCŞİR NE DEMEK?

    Pencşir Vilayeti, Afganistan'ın 34 vilayetinden birisidir. 2004'te vilayet olan Pençşir 3,610 km² büyüklüğündedir. Nüfusu 128,620 kişi olan Pençşir'in yönetim merkezi Bazarak'tır. Sovyetler Birliği'e karşı savaşmış olan Tacik asıllı ünlü Afgan askeri lider Ahmet Şah Mesut Penşir Aslanı lakabını bu bölgeden almıştır.

    PENCŞİR NEREDE?

    Merkezi "Bazarak" olan Pencşir vilayeti, Kabil'in kuzeyinde yer alıyor.

    Penşir Vadisi, Afganistan'da Başkent Kabil'in 80 kilometre kuzeyinde, Hindikuş Dağları üzerinde yer alır. Pencşir Vadisi, son 40 yılı işgaller ve iç savaşlarla geçen ülkede her zaman için direnişin kalesi oldu.

        PENÇŞİR VADİSİ NEDEN ÖNEMLİ?

        Pencşir Vadisi Coğrafi konumu nedeniyle oldukça stratejik bir öneme sahiptir.

        Bölge, dağlık ve engebeli arazisi nedeniyle askeri operasyonlar için zorlu bir hedef olarak görülüyor.

        Vadiye girişler dar bir geçitten sağlanıyor ve bu da giriş-çıkışları sınırlandırıyor.

        Vadinin kontrolünü elinde bulunduran, 'karşı tarafa' askeri olarak üstünlük sağlıyor.

        Dar ve uzun yapısı ile her iki yanında sarp kayalıkların bulunduğu dağlarla çevrili olan Pencşir Vadisi'nin Kabil'den geliş kısmında tek bir girişi ve bir de çıkışı bulunuyor.

        Vadinin ortasından yine aynı isimdeki Pencşir Nehri geçiyor.

        Başkent Kabil'in kuzeyindeki Penşir, tüm ilçeleriyle beraber henüz Taliban hakimiyetine girmeyen tek Afganistan vilayeti. Afganistan'da toplam 34 vilayet bulunuyor.

        Penşir'in vilayet merkezi ve ilçelerinde büyük çoğunluğu Tacik ve Özbeklerden oluşan yaklaşık 150 bin kişi yaşıyor. Penşir, dağlık ve engebeli arazi koşulları nedeniyle ele geçirilmesi en zor bölge.

        Vilayet, 80'li yıllardan bu yana önce Sovyetlere, ardından onlarca yıl Taliban'a karşı direndi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
        Haberler Güncel Son dakika: Pencşir Taliban kontrolüne girdi! Pencşir ne demek? Pencşir nerede?
            SON DAKİKA