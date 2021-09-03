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    • 04.09.2021 07:32
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    Silivri'de fabrika yangını! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

    Son dakika... Silivri Değirmenköy'de bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine Silivri'den ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

    Silivri’de fabrika yangını! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

    Silivri'ye bağlı Değirmenköy'de D100 Karayolu yanında bulunan ve kauçuk üretimi yapan plastik fabrikasında sabah saat 05.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.


    Fabrikadaki yanıcı maddeler dolayısıyla alevler kısa sürede büyürken, yangını görenler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine, olay yerine Silivri'den ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.




    Alevlerin metrelerce yükseldiği, dumanların ise gökyüzü kapladığı yangına itfaiyenin ekipleri müdahale başlattı.




    Öte yandan, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletiliyor.



    10 bin metre karelik alana kurulu fabrikadaki yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

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