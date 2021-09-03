KYK yurt başvuruları başladı mı? YURTKUR kayıtları ne zaman başlayacak? KYK yurt başvuru ekranı 2021!

KYK YURT BAŞVURULARI VE BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

2021 KYK yurt ve burs başvuruları ile ilgili tarih henüz netleşmedi. Başvurular ile ilgili tarihlerin önümüzdeki günlerde "https://kygm.gsb.gov.tr/" adresinden duyurulması bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.