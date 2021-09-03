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    • Güncel
    • 03.09.2021 10:27
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    • 03.09.2021 10:27
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    KYK yurt başvuruları başladı mı? YURTKUR kayıtları ne zaman başlayacak? KYK yurt başvuru ekranı 2021!

    Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte KYK yurt başvuruları hakkında araştırmalar hız kazandı. Üniversiteyi başka şehirde kazanan öğrenciler YURTKUR başvuruları hakkında son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. YÖK tarafından üniversitelerin 13 Eylül'de açılacağı duyurulmuştu. Bu kapsamda okulların açılmasına çok az bir süre kala eğitimleri boyunca yurtlarda barınmak isteyenler yurt kayıtlarını dikkatle takip ediyor. Peki, 2021 YURTKUR başvuruları başladı mı? YURTKUR kayıtları ne zaman başlıyor? İşte detaylar!

    KYK yurt başvuruları başladı mı 2021!

    YÖK tarafından üniversitelerin 13 Eylül'de açılacağı duyurulmuştu. Bu kapsamda okulların açılmasına çok az bir süre kala eğitimleri boyunca yurtlarda barınmak isteyenler yurt kayıtlarını dikkatle takip ediyor. Peki, 2021 YURTKUR başvuruları başladı mı? YURTKUR kayıtları ne zaman başlıyor? İşte detaylar!

    KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    KYK yurt ve burs başvuruları ile ilgili son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. YKS yerleştirme sonuçlarının ardından gözler KYK'ya çevrildi. e-Devlet aracılığıyla yapılan KYK başvuruları için ise henüz tarih netleşmedi.

    KYK YURT BAŞVURULARI VE BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

    2021 KYK yurt ve burs başvuruları ile ilgili tarih henüz netleşmedi. Başvurular ile ilgili tarihlerin önümüzdeki günlerde "https://kygm.gsb.gov.tr/" adresinden duyurulması bekleniyor.

    KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

        KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
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        Haberler Güncel KYK yurt başvuruları başladı mı? YURTKUR kayıtları ne zaman başlayacak? KYK yurt başvuru ekranı 2021!
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