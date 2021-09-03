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    • 03.09.2021 16:08
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    İşçilere korona PCR testi zorunlu mu oldu? İşçi çalışanlara PCR testi bedava mı ücretsiz mi ücretli mi olacak?

    Son dakika haberine göre, milyonlarca çalışanı ilgilendiren önemli bir karar alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işveren ve işçileri ilgilendiren yeni kararı resmen duyurdu. Peki, işçilere korona PCR testi zorunlu mu oldu? İşçi çalışanlara PCR testi bedava mı ücretsiz mi ücretli mi olacak? İşte detaylar...

    İşçilere korona PCR testi zorunlu mu oldu?

    Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren bir son dakika açıklaması yaptı. Açıklamada çalışanların PCR testi yaptırmasıyla ilgili detaylar aktarıldı. Peki, işçilere korona PCR testi zorunlu mu oldu? İşçi çalışanlara PCR testi bedava mı ücretsiz mi ücretli mi olacak? İşte yapılan açıklama

    İŞÇİLERE KORONA PCR TESTİ ZORUNLU MU OLDU?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Kovid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül itibarıyla iş yeri veya işveren tarafından zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi istenebilecek.

    İşte konu hakkında detaylı bilgi;

    PCR TESTİ NEDİR, NASIL YAPILIR?

    PCR bir tanı testi olarak bilinmektedir ve koronavirüste de virüse ait RNA'yı göstermektedir. Yani koronavirüs sürecinde, vücuttaki virüsün kimliğini göstermek için yapılan bir testtir.

    Farklı hastalıklar için de kullanılan PCR, vücuttaki çok az sayıdaki mikrobu bile tespit edebilmektedir. PCR testine moleküler tanı testi de denebilmektedir. Test, vücutta virüsün varlığını, ayrıca vücudun enfeksiyona yanıt olarak ürettiği antikorları belirleyebilmektedir.

    PCR testinin adı son dönemlerde Covid 19 yani koronavirüsün taranması için duyuldu. Ancak bu test sadece koronavirüste değil, vücuttaki pek çok virüs, parazit, mikrop ya da bakterinin tespitinde, genetik sorunlarda, babalık testlerinde de yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

    ANTİKOR TESTİNİN PCR TESTİNDEN FARKLARI NELERDİR?

    PCR, COVID-19 için altın standart "tanı testi"dir. Antikor testi ise daha çok "tarama" amacıyla kullanılmaktadır. Kan örneği kullanılarak yapılan antikor testinde IgM bandının pozitif çıkması hastalığın geçirilmekte olduğunu, IgG bandının pozitif çıkması ise hastalığın daha önce geçirilmiș olduğunu gösterir. Bir kișide halihazırda COVID-19 enfeksiyonunun bulunup bulunmadığı gösteren en iyi (duyarlıve özgül) test, ağız-burun sürüntü örneği kullanılarak yapılan PCR testidir.

        TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

        Türkiye'de son 24 saatte 305 bin 47 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 496 kişinin testi pozitif çıktı, 283 kişi hayatını kaybetti.

        Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

        Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 305 bin 47 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 496 kişinin testi pozitif çıktı, 283 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 20 bin 4 oldu.

        18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,71, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 60,65 olarak kayda geçti.

        Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 95 milyon 565 bin 306'ya yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 691 bin 422 doz aşı uygulandı.

        En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Edirne, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Yalova ve Antalya olarak açıklandı.

        En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bitlis, Bingöl, Batman, Bayburt ve Siirt olarak sıralandı.

        "KAYIPLARIN SADECE YÜZDE 10'A YAKINI TAM AŞILI"

        Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları kaydetti:

        "Vaka tabloları ve aşı: yüzde 78'imiz tek, yüzde 60'ımız 2 doz aşı olmuş durumdayız. Son 4 haftada vaka artışları özellikle aşı olmamış kişilerden kaynaklanıyor. Aktif vakaların yüzde 81'i, hastaneye yatanlarınsa yaklaşık yüzde 90'ı aşısı tam olmayan kişiler. Kayıpların sadece yüzde 10'a yakını tam aşılı."

        KORONAVİRÜS BİLİM KURULU TOPLANDI

        Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar'ın katılımıyla Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

        Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 aşısını 12 yaş üstüne de 15 yaş üstünde olduğu gibi tercihe bağlı yapılabileceğini bildirdi.

        Koca, Kovid-19 vakalarının en yoğun yaş grubunun 15-45 arası olduğunu, vaka sayısının bu nedenle yükseldiğini, Avrupa ülkelerinde Türkiye'den fazla aşı yapan Almanya dışında ülke bulunmadığını belirtti.

        Milli Eğitim Bakanı Özer de okul öncesi ve birinci sınıfların eğitim uyum haftasının başladığını anımsatarak, "Yaklaşık 2,5 milyon öğrenci ve yaklaşık 165 bin öğretmenimiz şu anda sahada. Aşı olmasa bile PCR ile ilgili bize intikal eden hiçbir problem yok." diye konuştu.

        YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ise "Yükseköğretim Kurulu salgından bağımsız olarak derslerin ve AKTS kredilerinin yüzde 40'ına kadar olan kısmını üniversitelerin online olarak verebileceğini veya çevrim içi verebileceğini karara bağlamış vaziyette." dedi.

            ÜÇ İL DAHA "MAVİ" KATEGORİDE

            Bakan Koca, gün içinde sosyal medya hesabından Gaziantep, Sivas ve Malatya'da ilk doz aşı oranının yüzde 75'i geçerek "mavi" kategorideki iller arasında yer aldıklarını duyurdu.

            Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye genelinde vaka oranı en fazla illerden biri olan, aşılama oranlarına göre de turuncu kategoride yer alan Bingöl'ün mavi kategoriye geçmesi için İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 40 mobil ekip ve 4 ambulansla kent merkezinde çalışma yürütülüyor.

            Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Kovid-19 ile mücadelede aşılama oranı yüzde 90'a yaklaştı.

            Samsun'da veliler ve okul servis şoförlerinin aşılanması, ikinci ve üçüncü doz aşı oranının artırılması amacıyla "Çocuklar Okula, Veliler Aşıya" kampanyası başlatıldı.

            Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 mahallede Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
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            Haberler Güncel İşçilere korona PCR testi zorunlu mu oldu? İşçi çalışanlara PCR testi bedava mı ücretsiz mi ücretli mi olacak?
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