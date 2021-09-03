İçişleri Bakanlığı PCR genelgesi! PCR testi nerelerde yapılır? Sağlık ocağında yaptırılır mı? PCR testi ne kadar sürede çıkar?

Koronavirüs aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül itibarıyla zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları iş yeri ya da işveren tarafından istenebilecek. Peki, İçişleri Bakanlığı PCR genelgesi açıklandı mı? PCR testi nerelerde yapılır? Sağlık ocağında yaptırılır mı? PCR testi ne kadar sürede çıkar? İşte merak edilenler...

PCR TESTİ NEDİR, NASIL YAPILIR?

PCR bir tanı testi olarak bilinmektedir ve koronavirüste de virüse ait RNA'yı göstermektedir. Yani koronavirüs sürecinde, vücuttaki virüsün kimliğini göstermek için yapılan bir testtir.