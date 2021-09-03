Et sevenler bu tarife bayılacak! MasterChef Dana Rosto tarifi! Dana Rosto nasıl yapılır, malzemeleri neler?

MasterChef Dana Rosto tarifi! Dana Rosto nasıl yapılır, malzemeleri neler? sorularının yanıtları MasterChef yarışmasındaki menü açıklanır açıklanmaz yoğun olarak araştırılmaya başlandı.Dana Rosto tarifini evlerinde denemek isteyenler için MasterChef Dana Rosto yapılışına haberimizde yer verdik. Et sevenler için mükemmel bir seçenek olan Dana Rosto patates püresiyle yapıldığında lezzetine doyum olmuyor. İşte Dana Rosto malzemeleri ve yapılışı...
DANA ROSTO MALZEMELER
800 gram dana nuar (yağsız ve sinirsiz dana but eti)
1 baş sarımsak
1 çay kaşığı ince çekilmiş deniz tuzu
1/2 tatlı kaşığı tane karabiber
1 tatlı kaşığı kekik
2 adet orta boy havuç
1 yemek kaşığı elma sirkesi
1 yemek kaşığı ayçiçek yağı
2 yemek kaşığı tereyağı
4 adet orta boy kuru soğan
1 yemek kaşığı un
2 su bardağı sıcak su
DANA ROSTO NASIL YAPILIR?
Ete lezzet katacak sarımsakların kabuklarını tek tek ayıklayın. Keskin bir bıçak ucu yardımıyla etin üzerine küçük boşluklar açın.
Bütün sarımsakları arzuya göre tane karabiberler ile birlikte bu boşluklara yerleştirin.
Etin üzerine ince çekilmiş deniz tuzu ve taze çekilmiş tane karabiber serpiştirin. Ayçiçek yağını döküm bir tavada kızdırın.
Dana nuarı ateşe alıp aralarda kızartma çatalıyla çevirerek yüksek ateşte mühürleyin. Üzerine kekik serpip mühürleme işleminin sonuna doğru elma sirkesini ekleyin.
Havuçların kabuklarını soyun. Kabuğunu soyduğunuz kuru soğanları ince piyazlık şeklinde doğrayın.
Tereyağını ayrı bir tavada eritin. Doğranmış kuru soğanları hafif bir renk alana kadar soteleyin. Unu katıp renk alan soğanlarla birlikte kavurun.