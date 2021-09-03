Et sevenler bu tarife bayılacak! MasterChef Dana Rosto tarifi! Dana Rosto nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Döküm tavada kızarttığınız et ve bıraktığı yağı kavrulmuş soğanlara ekleyin. Sıcak su ve havuçları ekleyip et yumuşayana kadar yaklaşık 60 dakika pişirin.

Yumuşayan ve neredeyse suyunu çeken eti ısıya dayanıklı bir fırın kabına alın. Havuçları ekleyin. Lezzet vermesi için eklenen ve püre kıvamına gelen soğanları etin üzerine yayın. Kalan suyu ekleyin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 30 dakika daha etin üzeri renk alana kadar pişirme işlemini sürdürün.

Fırından çıkan sıcak rostoyu dilimledikten sonra arzuya göre patates püresi eşliğinde servis edin.